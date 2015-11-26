Кредиты станут дешевле за счет снижения ключевой ставки ЦБ – Ростислав Гольдштейн

Центральный банк России снова снизил ключевую ставку – с 7% до 6,5%
Политика 10:22
Ростислав Гольдштйен. Фото: пресс-служба

Причина в быстром замедлении инфляции. Ранее ставка была снижена в июне (с 7,5% до 7,25%) и в сентябре (с 7,25% до 7%). ЦБ также снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%. В 2020 году данный показатель снижен до 3,5-4,0%, сообщает ИА PrimaMedia.

"Это уже третье снижение ключевой ставки в 2019 году, и ость основания полагать, не последнее. Ключевая ставка является базой для расчета процентов по кредитам: для бизнеса, по ипотеке и потребительским займам. Чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты для заемщиков. Данная мера позволит предпринимателям привлекать более дешевые деньги на развитие своего бизнеса, а гражданам – кредитоваться на более выгодных условиях или рефинансировать имеющиеся кредиты под более низкий процент. Так, например, эксперты не сомневаются, что к концу года ипотека под 8-9% станет массовым явлением, а ведь еще в начале года она составляла 10,5-11%. Снижение ставок ожидается и в секторе потребительского кредитования. В целом, банковская система Россия сегодня устойчива и стабильна, соответственно, может наращивать объемы более дешевых кредитов для бизнеса и населения", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Написать автору
  Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Гольдштейн Ростислав Эрнстович, процентная ставка

Профицит бюджета позволит направить больше ресурсов на "социалку" – Ростислав Гольдштейн

28 октября, 08:32

Р. Гольдштейн: Укрепление позиции РФ в мировых рейтингах – результат кропотливой работы

25 октября, 09:28

"Лакомка" поможет украсить вечеринку тыквами и привидениями в Хэллоуин

09:20
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia