Кредиты станут дешевле за счет снижения ключевой ставки ЦБ – Ростислав Гольдштейн

Центральный банк России снова снизил ключевую ставку – с 7% до 6,5%

Ростислав Гольдштйен. Фото: пресс-служба

Причина в быстром замедлении инфляции. Ранее ставка была снижена в июне (с 7,5% до 7,25%) и в сентябре (с 7,25% до 7%). ЦБ также снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%. В 2020 году данный показатель снижен до 3,5-4,0%, сообщает ИА PrimaMedia.

"Это уже третье снижение ключевой ставки в 2019 году, и ость основания полагать, не последнее. Ключевая ставка является базой для расчета процентов по кредитам: для бизнеса, по ипотеке и потребительским займам. Чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты для заемщиков. Данная мера позволит предпринимателям привлекать более дешевые деньги на развитие своего бизнеса, а гражданам – кредитоваться на более выгодных условиях или рефинансировать имеющиеся кредиты под более низкий процент. Так, например, эксперты не сомневаются, что к концу года ипотека под 8-9% станет массовым явлением, а ведь еще в начале года она составляла 10,5-11%. Снижение ставок ожидается и в секторе потребительского кредитования. В целом, банковская система Россия сегодня устойчива и стабильна, соответственно, может наращивать объемы более дешевых кредитов для бизнеса и населения", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.