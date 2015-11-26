Открытый урок в рамках недели итальянского языка состоялся в Севастополе

Мероприятие прошло на площадке Ассоциации народно-культурных обществ Севастополя
Общество 28 октября, 16:43
Открытый урок в рамках недели итальянского языка состоялся в Севастополе. Фото: ИА SevastopolMedia

Открытый урок в рамках 19-й недели итальянского языка состоялся в Севастополе. Мероприятие прошло на площадке АНКОС в помещении Национально-культурного центра, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам организаторов открытого урока, мероприятие направлено на популяризацию итальянского языка с целью создания италоязычного сообщества, через которое могут продвигаться идеи итальянской культуры, образа жизни.

Языковая неделя была учреждена в 2001 году министерством иностранных дел Италии. Неделя представляет собой ряд разных событий, которые проходят по всему миру и которые организованы соотечественниками и носителями итальянского языка за пределами Италии. Мероприятия проходят на культурных площадках, среди художников, поэтов, и дают жизнь межкультурному диалогу современного гражданского общества во всём мире. Частью недели, которая проходила с 21 по 27 октября, стал вводный урок итальянского языка.

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По словам председателя ассоциации итальянцев в Севастополе Роберто Лелли, ассоциация существует не больше года. Она была создана не только для итальянцев, проживающих в городе, но и для всех тех, кто интересуется итальянской культурой, языком, фильмами, музыкой и т.д.

На вводном занятии жители Севастополя рассказали, почему им интересен итальянский язык и вообще Италия. Одни сообщали, что любят итальянскую музыку и кухню, другие признавались, что полюбили Италию после туристической поездки, у кого-то был сформирован туристический бизнес в этой стране и т.д.

Вводный урок провела преподаватель итальянского языка Елена Коломойцева.

Как рассказал Роберто, хоть итальянское общество ещё не до конца официально сформировано в Севастополе, работа для популяризации итальянской культуры будет максимально вестись. Он хочет, чтобы итальянское общество развивалось.

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