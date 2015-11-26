Всероссийский патриотический слет пройдет в Сахалинской области в сентябре 2020 года

Особое внимание уделят семьям с детьми и созданию инженерной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках для многодетных
Общество 11:05
Всероссийский патриотический слет пройдет в Сахалинской области в сентябре 2020 года. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Всероссийский молодежный патриотический слет пройдет в Сахалинской области в начале сентябре 2020 года. В нём примет участие Президент РФ Владимир Путин, который прилетит на Сахалин после ВЭФ-2020. Содействие в проведении молодежного мероприятия окажет правительство Российской Федерации. Таким образом, особое внимание уделят семьям с детьми и созданию инженерной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые получают многодетные и участники программы "дальневосточный гектар", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Соответствующее поручение о помощи правительства в проведении патриотического слета на Сахалине дал Президент Владимир Путин по итогам встречи с общественниками, где обсуждалось развитие Дальнего Востока.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что перечень поручений главы государства имеет большое значение для жителей всего Дальнего Востока и Сахалинской области.

— Наша область упоминается в этом документе одной из первых. Символично, что в год 75-летия Великой Победы у нас пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет. Мы должны еще раз напомнить всему миру, что именно на Дальнем Востоке завершилась Вторая мировая война. Война, по итогам которой и была образована Сахалинская область в ее современных границах, — сказал глава региона.

Патриотический слет состоится в начале сентября 2020 года. Ожидается, что участие в мероприятии примет Владимир Путин. Он прилетит на Сахалин после Восточного экономического форума во Владивостоке.

В перечне поручений отражены десятки актуальных для дальневосточников вопросов. Это повышение качества образования, развитие спорта, волонтерского движения, программа переселения соотечественников, расширение мер поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, борьба с наркоманией. Обширный блок посвящен защите природы, сохранению культурного наследия, продвижению туризма.

Особое внимание уделяется семьям с детьми. Дано поручение проработать вопрос создания инженерной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые получают многодетные и участники программы "дальневосточный гектар". Рассматривается возможность использовать материнский капитал на газификацию жилья и подключение к сетям.

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