Скелет аквалангиста выбросило на берег в Приморье

Личность мужчины предварительно уже установлена следователями

Пляж. Фото: ИА PrimaMedia

Тело аквалангиста нашли 25 октября 2019 года в акватории бухты Постовой залива Петра Великого. По данному факту следственными органами организованна доследственная проверка. Личность мужчины предварительно установлена. Им оказался пропавший в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом 44-летний мужчина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее городской портал VL.ru сообщал, что на берег в районе поселка Посьет 27 октября прибило скелет в гидрокостюме. Тело обнаружили местные жители. На черепе еще видны остатки мягких тканей, гидрокостюм в целом сохранен.









