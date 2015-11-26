Состоялось важное назначение в силовом блоке Приморья

Приказ был подписан директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Михаил Хитрунов. Фото: ИА PrimaMedia

Приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 15 октября 2019 года назначен начальник Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Приморскому краю. Им стал полковник полиции Хитрунов Михаил Николаевич, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Справка: ХИТРУНОВ Михаил Николаевич. Родился 31 июля 1977 года в городе Арсеньеве Приморского края. В 2002 году окончил Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России по специальности юриспруденция. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году с участкового инспектора милиции в ОВД г. Арсеньева после окончания Читинской средней школы милиции, затем дослужился до старшего участкового. Во вневедомственную охрану Михаил Николаевич пришел в 2009 году на должность начальника Отдела вневедомственной охраны при ОВД по Арсеньевскому городскому округу УВД по Приморскому краю. Под его руководством с начала 2019 года было раскрыто 78 преступлений, в отделы полиции доставлено 1787 лиц за совершение правонарушений, пресечено 573 правонарушения на охраняемых объектах.

Награжден медалями: "Участнику боевых действий на Северном Кавказе", "Участнику контртеррористической операции на Кавказе", "За службу на Северном Кавказе", "За боевое содружество". Награжден нагрудными знаками "Лучший участковый уполномоченный полиции", "200 лет МВД". Медалями "За отличие в службе" 1,2,3 степени; "65 лет вневедомственной охране войск Росгвардии".