"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ВСК на уровне ruАA

Прогноз по рейтингу – стабильный

Расчет. Фото: ИА PrimaMedia

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу – стабильный, сообщает пресс-служба компании.

САО "ВСК" – один из лидеров страхового рынка РФ по объемным показателям. Страховой портфель компании высоко диверсифицирован по видам, клиентской базе и географии деятельности. Темпы прироста премий составили 6,1% за 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также оценивается позитивно.

Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности собственных средств — 27%, а также инвестиций 8,3% (за 1 полугодие 2019 года в годовом выражении). Показатели текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто компании находятся на высоком уровне (1,28 и 1,39 на 30.06.2019 соответственно). В числе позитивных факторов также отмечаются высокое отклонение маржи платежеспособности от норматива и значительный запас свободного капитала (115,2% и 103,5% на 30.06.2019 соответственно).

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов компании. Доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом ruА— и выше составила 57,7% от активов. Инвестиционный портфель компании представлен в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов. Активы компании высоко диверсифицированы: на 30.06.2019 доля крупнейшего контрагента в активах за вычетом отложенных аквизиционных расходов составила 3,9%, трех крупнейших – 9,4%.

Качество перестраховочной защиты отмечается агентством как высокое. За 1 полугодие 2019 года более 97% взносов, переданных в перестрахование, приходится на компании с условным рейтинговым классом ruA и выше. Компания имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев.

ВСК обладает соответсвующим качеством корпоративного управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформировано несколько коллегиальных органов, в функции которых входит управление рисками, а также реализуется концепция интегрированного риск-менеджмента. Стратегия компании соответствует текущему состоянию экономики.

Крупнейшими видами страхования для компании являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.

"Подтверждение рейтинга отражает высокий профессионализм команды ВСК, стабильность и качество нашей системы управления и риск-менеджмента. Мы продолжаем цифровизацию наших бизнес-процессов, внедряем инновационные решения, формируем комплексные предложения для наших клиентов, повышаем качество системы урегулирования убытков. Это основа нашей стратегии, позволяющая создавать уникальные для страховой отрасли продукты и быстро выводить их на рынок", — рассказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.