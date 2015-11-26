Почувствуют все: озвучена дата резкого похолодания в Приморье

Температурный фон в Приморском крае значительно понизится
Это интересно 11:00
Холод. Фото: ИА PrimaMedia

Синоптики озвучили дату резкого похолодания в Приморье. В последний рабочий день недели, несмотря на отсутствие осадков, станет холодать.

Во второй половине неделе по Хабаровскому краю будет смещаться очередной циклон, его атмосферные фронты вызовут в основном на севере Приморья небольшие дожди. За фронтом придёт похолодание, температурный фон в Приморье понизится на 2–4 градуса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке в понедельник преимущественно без осадков. В ночь на вторник пройдёт интенсивный дождь, усилится ветер. Утром дождь прекратится, и прояснит. Температурный фон ночью и днём существенно отличаться не будет: +8…+12°С.

В дальнейшем существенных осадков в краевой столице не ожидается, периодически будет усиливаться ветер. В дневные часы +11…+14 °С. В ночь на среду ожидается самой холодной, минимальная температура +3…+5°С, в остальные ночи минимальная температура в пределах +7…+10°С.

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