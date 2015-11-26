ГИБДД начала "охоту" на дерзких водителей во Владивостоке

В ведомстве рассказали, какое наказание будет применено
Это интересно 11:56
ГИБДД начала "охоту" на дерзких водителей во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке по факту непредоставления преимущества в движении автомобилю Скорой медицинской помощи Госавтоинспекция проводит административное расследование.

В сети Инстаграм размещена видеозапись, на которой водитель миниджипа на улице Некрасовской во Владивостоке не уступил дорогу машине Скорой медицинской помощи, двигавшейся с включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом.

По данному факту сотрудниками ГИБДД в отношении неустановленного водителя проводится проверка. Запись видеорегистратора автомобиля скорой медицинской помощи приобщена к материалам административного расследования. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя иномарки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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