Сбербанк расширяет возможности переводов на счет по всему миру

Сервис доступен в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн"
Общество 12:58
Сбербанк. Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк расширяет возможности переводов за рубеж: клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц. Оплатить услуги или обучение за рубежом теперь можно не выходя из дома — с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" (3+), сообщает пресс-служба Сбербанка. 

Для перевода необходимо войти в Сбербанк Онлайн, выбрать в меню платежей опцию "За рубеж" — "По номеру счета", тип получателя и цель перевода. Далее указать реквизиты клиента в иностранном банке: номер счета, SWIFT-код, ФИО получателя или название организации. Деньги будут зачислены на счет адресата. 

Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент запуска составит 300 тысяч рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы (минимум — 150 рублей). 

Оксана Синельник, дивизион "Платежи и переводы" Сбербанка:

"Мы продолжаем развивать сервисы международных переводов в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ. Новый сервис открывает дополнительные возможности для наших клиентов: теперь оплатить бронь иностранного отеля или сделать перевод родному человеку в любую из 200 стран можно не выходя из дома".

Услуги предоставляет ПАО Сбербанк.

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