"Чёрная пятница" возвращается в Примсоцбанк

C 31 октября по 1 ноября 2019 года клиенты Банка смогут подать заявку на потребительский кредит со ставкой 11,5% годовых

Примсоцбанк. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк сообщает о запуске акции "Чёрная пятница". C 31 октября по 1 ноября 2019 года клиенты Банка смогут подать заявку на потребительский кредит со ставкой 11,5% годовых, а также оформить премиальную кредитную карту Visa/MasterCard Platinum с бесплатными выпуском и годовым обслуживанием, грейс-периодом в 60 дней и ставкой 19% годовых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Для оформления кредита понадобятся два документа: паспорт и второй на выбор, например, водительское удостоверение или СНИЛС. Кредит выдаётся на сумму 250 тысяч рублей на срок от 25 до 60 месяцев. Процентная ставка снижена на 1 п.п. — до 11,5% годовых. Предложение действует только в период действия акции.

— Прошлая "черная пятница" показала серьезный интерес наших клиентов к подобным акциям. Мы прислушались к их пожеланиям и снова предлагаем кредиты с действительно низкими и честными ставками. Кроме того, мы увеличили срок действия акции до двух дней, чтобы все желающие успели прийти в банк после подтверждения заявки, — отмечает начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Оксана Беспалова.

Помимо этого, в "черную пятницу" все желающие могут подать заявку на выпуск премиальной кредитной карты Visa/MasterCard Platinum с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием.

Кредитный лимит по карте составляет от 30 тысяч до 3 млн рублей и определяется индивидуально при оценке заемщика. Беспроцентный период по карте действует до 60 дней, в том числе и по операциям снятия наличных, далее проценты начисляются по ставке 19% годовых. По карте предусмотрен лимит бескомиссионного снятия наличных в банкоматах любых банков в размере 20 тысяч рублей в календарный месяц.

"Ключевыми преимуществами карты являются низкая процентная ставка, продолжительный грейс-период, который действует не только на безналичные покупки, но и снятие наличных, а также возможность выбора бонусной программы под потребности держателя", — добавила Оксана Беспалова.

В зависимости от выбора платёжной системы, держатель карты получит бонусы за расчёты по карте в виде кэшбэка на АЗС или миль на покупку авиабилетов по программе S7 Priority.

Карта Mastercard Platinum подключена к программе лояльности S7 Priority: за расчеты по карте держателю начисляется по 1 миле за каждые 50 рублей, потраченные на безналичную оплату товаров и услуг. Накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines. При выборе платёжной системы Visa, держатель карты Platinum получит кэшбэк в размере 3% от суммы операций при расчётах на АЗС, но не более 5 тысяч рублей в месяц.

Особые условия по потребительскому кредитованию и оформлению кредитных карт действуют только с 31 октября по 1 ноября 2019 года во всех отделениях Банка. Подробности акции можно уточнить в офисах Банка и по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.

Услуги предоставляет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.