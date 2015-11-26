Банк "Открытие" запустил сервис по управлению финансами "Seeneco"

Сервис позволяет отслеживать движение денежных потоков и прогнозировать результаты сделок

Банк "Открытие". Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Клиенты банка "Открытие" теперь могут воспользоваться сервисом "Seeneco. Финансы бизнеса" непосредственно на "Бизнес-портале". Сервис позволяет визуализировать и анализировать доходы и расходы компании в виде графиков и диаграмм, а также отслеживать движение денежных потоков и прогнозировать результаты сделок, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Воспользоваться "Seeneco" можно в разделе "Партнерские сервисы". При подключении сервиса обмен данными с банком начнется автоматически.

— "Бизнес-портал" — не только интернет-банк, где можно совершать операции по счету, размещать депозиты, подавать заявки на кредиты. В "Бизнес-Портале" мы собрали сервисы, которые помогают предпринимателям решить конкретные задачи и оптимизировать рутинные операции, — комментирует начальник управления развития электронного бизнеса банка "Открытие" Тимур Измайлов.

— Наши клиенты — индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Они ведут управленческий учет самостоятельно. Мы даем им скорость, удобство и наглядность. На небольшую настройку нужно потратить пятнадцать минут, а дальше все работает автоматически. Мы рады, что клиенты "Открытия" получили альтернативу Excel и вместе с нами будут повышать свою бизнес-эффективность, — отмечает директор и сооснователь Seeneco Илья Кузнецов.

Все онлайн-сервисы "Бизнес-портала" доступны через единую учетную запись — цифровой профиль пользователя. В экосистему включены образовательная платформа Open Academy, сервисы бухгалтерии, выставления счетов, мониторинга цен конкурентов, управления рекламой в интернете. Клиентам банка доступно более 50 специальных предложений и промо-кодов от партнеров, например, на рекламу в социальных сетях.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).