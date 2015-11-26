Изысканно и уникально: ресторан "Гусь-Карась" раскрыл секреты новогодних корпоративов

Шеф-повар Денис Дякин угостит оригинальными блюдами русской кухни XVIII - IXX века

Самовар. Фото: предоставлено рестораном

Как новогодний корпоратив проведёшь, так и весь рабочий год пройдёт! Ресторан "Гусь-Карась" предлагает провести его аристократически: в самом центре Владивостока, в изысканном интерьере с прекрасным сервисом и уникальной арт-программой. Атмосфера позволит дамам блеснуть вечерними платьями, а мужчинам насладиться блюдами исторической русской кухни. Череда вечеров начнется 19 декабря и продлится до 30 числа, сообщает ИА PrimaMedia.



Блюдо ресторана "Гусь Карась". Фото: предоставлено рестораном

Ресторан "Гусь-Карась" привык удивлять своих посетителей историческими костюмированными ужинами атмосферы XVIII — XIX века. Они пользуются популярностью не только у творческой интеллигенции Владивостока, их также с удовольствием посещают туристы и молодежь. Каждый такой вечер особенный: гостей встречают актёры в старинных костюмах, вся атрибутика передает атмосферу жизни поэта или писателя и подчеркивается гастрономически.

Отведать блюда по рецептам из поваренных книг Льва Толстого, Антона Чехова или из писем Элеоноры Прей в атмосфере тех лет можно только на таком вечере. Щука в опаренном хрене, филе оленя под соусом из смородины, карась в сметане — даже названия блюд передают их особенность. Можно встретить очень неожиданные сочетания продуктов и вкусов.



Соленья. Фото: предоставлено рестораном

К новому году коллектив ресторана готовит по-настоящему царский ужин по старинным рецептам. Традиционные квашения и мочения к новогоднему столу делают древним способом бочкового засола. Сало, буженина, студень из телячьих ножек, рецепт которого упомянут в книге XVI "Домострой", — все собственного приготовления из натуральных продуктов, которые заказывают у фермеров.

Тот же салат оливье в ресторане "Гусь Карась" имеет свою особенность – его готовят по рецепту 1897 года с добавлением красной икры и креветки, заправляется майонезом собственного приготовления.



Блюдо ресторана "Гусь Карась". Фото: предоставлено рестораном

Технологии приготовления в ресторане "Гусь Карась" также отличаются от традиционных. Некоторые блюда выдерживают длительное томление, приобретая особый вкус и сохраняя полезные вещества.

— Ни одно русское застолье не обходилось без баранины, гуся, фаршированных утки и щуки. Эти блюда представлены в банкетном меню для новогоднего стола. Уникальность нашей кухни в том, что мы разработали меню по старинным книгам и стараемся максимально донести до гостя гастрономические особенности тех лет. Особый блок в нашем меню – кухня первопроходцев, составленная по мотивам освоения Дальнего Востока. Эти блюда также можно будет заказать к новогоднему столу, — рассказал шеф-повар ресторана Денис Дякин.



Шеф-повар Денис Дякин. Фото: предоставлено рестораном

Основной зал ресторана вмещает 88 человек, банкетный рассчитан на 30 мест. Для новогодних корпоративов бронируют как литературно-исторические вечера, так и современные вариации программы, которые также присутствуют в концепции ресторана. Цыгане и русские народные коллективы, кавер-группы и ведущие – каждая компания сможет выбрать сопровождение незабываемого вечера на любой вкус.

— Мы не гонимся за тенденциями, а придерживаемся своей оригинальности – воссоздания исконно русской культуры как гастрономической, так и исторической. Направление нравится нашим гостям. Между тем, у нас есть танцевальная зона и в пакет предложений включены различные направления музыкальных и развлекательных программ. Мы заботимся о наших гостях и сможем реализовать любые их пожелания для того, чтобы они смогли по достоинству оценить нашу кухню и провести праздничное мероприятие в комфортной и непринужденной обстановке, — отметил директор ресторана Александр Коновалов.



Директор ресторана Александр Коновалов. Фото: предоставлено рестораном

Праздничный стол в исконно русских традициях ждет гостей ежедневно в ресторане "Гусь Карась". Новогодние программы для больших и маленьких компаний пройдут с 19 по 30 декабря. Самое время почувствовать себя русским. Количество мест ограничено.