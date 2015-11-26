Альфа-Банк в 2019 году выдал 1 млрд рублей льготных кредитов бизнесу в Хабаровском крае

Предприниматели брали кредит по ставке 8,5% на развитие своих предприятий
Бизнес 15:25
Бизнес. Фото: ИА PrimaMedia

Альфа-Банк с начала года в Хабаровском крае выдал более 1 млрд рублей по льготной программе кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 8,5%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Программа была создана при поддержке Министерства экономического развития РФ специально для представителей малого и среднего бизнеса. Благодаря этой программе компании могут оформить кредит по низкой субсидированной процентной ставке 8,5% годовых. Денежные средства можно направить на развитие бизнеса или использовать для пополнения оборотных средств компании.

"Последний год у компаний Хабаровского края сильно возрос спрос на льготное финансирование. Сотрудничество в рамках госпрограммы позволяет малому и среднему бизнесу существенно сократить издержки на обслуживание банковских кредитов, соответственно стать более эффективными и конкурентоспособными на рынке. Важно отметить, что данные кредиты привлекаются не только на пополнение оборотных средств, но и активно используются для финансирования капитальных вложений, расширения производственных мощностей и модернизацию производства", – отмечает региональный управляющий Альфа-Банка в Хабаровске Юрий Шейко. 

Фото: предоставлено банком

Одной из первых компаний, получившей  кредит по льготным ставкам в Альфа-Банке  в рамках программы Минэкономразвития,  стало  ООО "Интерторг Центр".

"Со своей стороны отмечаем, что государственные программы снижают уровень процентных ставок по кредитам для предпринимателей и поэтому востребованы. Не все предприниматели, правда, до сих пор верят в их эффективность, но программы реально работают. Благодаря данной программе наша компания получила возможность минимизировать расходы на привлечение оборотных средств, что в свою очередь дает возможность снизить себестоимость продукции для конечного покупателя" — комментирует Генеральный директор ООО "Интерторг Центр" Виктор Дрюков.

Кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия — не менее 10%.

Услуги предоставляет АО Альфа-Банк.

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