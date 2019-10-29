Дерзкий налет на перевозчика денег совершен во Владивостоке

Денег у него в сумке находилось примерно 1,2 млн рублей
Это интересно 15:40
Дерзкий налет на экспедитора возле магазина совершен во Владивостоке. Фото: Pixabay.com

Дерзкий налет на экспедитора торговой компании возле магазина совершен во Владивостоке. Преступник угрожал потерпевшему пистолетом.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, нападение произошло вечером на Шилкинской, когда 31-летний экспедитор получил от продавца одной из торговых точек за предоставленный товар 500 тысяч рублей и вышел на улицу. В его сумке находилось 1,2 млн рублей.

Как сообщает городской портал, преступник напал на экспедитора, когда тот подходил к своей машине. Нападавший попытался вырвать сумку с деньгами и стал угрожать пистолетом. Потерпевший сумел оттолкнуть нападавшего, а затем с сумкой в руках забежал в торговую точку и попросил о помощи. Однако во время потасовки он выронил на улице свой iPhone 7, который забрал преступник.

Мужчина попросил вызвать полицию, но не смог подробно указать приметы нападавшего. Устанавливаются все обстоятельства нападения.

 

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  нападение

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