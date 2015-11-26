Олег Кожемяко заверил, что к зиме в крае будет создан механизм налогообложения туркомпаний

Речь идет о регулировании теневого туристического бизнеса в соответствии с поручением президента
#ПорученияПутина
Общество 16:49
Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Путин поручил вывести иностранный турпоток в Приморье из "серой" зоны

В течение ближайшего месяца в Приморье будет разработан механизм налогообложения туристических компаний и предприятий сферы гостеприимства, оказывающих услуги приезжим иностранцам. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, комментируя поручения президента России по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

— Встреча Владимира Путина с общественностью Дальнего Востока в очередной раз показала важность и необходимость проведения прямого диалога власти и граждан. Поскольку в поручения Президента РФ легли ключевые для Приморья вопросы и проблемы, решать которые необходимо не только на краевом уровне, но и привлекать федеральных коллег. В частности, в Приморье стремительно развивается туризм. В 2015 году турпоток из Южной Кореи в Приморье составлял 30 тысяч гостей, в этом году – более 220 тысяч. Однако вместе с тем набирает обороты и теневой туристический бизнес. Очевидно, что этот рынок нужно регулировать. До 1 декабря этого года совместно с председателем Правительства РФ разработаем и представим механизм налогообложения организаций, которые оказывают туристические услуги иностранцам, — сказал глава Приморского края.

Также в числе поручений Президента РФ — такие важные для Приморья вопросы, как решение проблемы долгостроев, введение льгот на авиаперелет к месту лечения для детей-инвалидов, создание центра реабилитации и абилитации детей до трех лет на базе нашего Перинатального центра, развитие спорта, образования, защита природы в условиях реализации промышленных проектов.

Напомним, встреча Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока состоялась 6 сентября 2019 года.

Написать автору
  налоги, туризм, Кожемяко Олег Николаевич, Администрация Приморского края

Путин поручил вывести иностранный турпоток в Приморье из "серой" зоны

15:31

"Легализации не будет": Путин отреагировал на проблему наркотиков в Приморье

14:03

Альфа-Банк в 2019 году выдал 1 млрд рублей льготных кредитов бизнесу в Хабаровском крае

15:25
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia