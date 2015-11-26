Олег Кожемяко заверил, что к зиме в крае будет создан механизм налогообложения туркомпаний

Речь идет о регулировании теневого туристического бизнеса в соответствии с поручением президента

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

В течение ближайшего месяца в Приморье будет разработан механизм налогообложения туристических компаний и предприятий сферы гостеприимства, оказывающих услуги приезжим иностранцам. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, комментируя поручения президента России по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

— Встреча Владимира Путина с общественностью Дальнего Востока в очередной раз показала важность и необходимость проведения прямого диалога власти и граждан. Поскольку в поручения Президента РФ легли ключевые для Приморья вопросы и проблемы, решать которые необходимо не только на краевом уровне, но и привлекать федеральных коллег. В частности, в Приморье стремительно развивается туризм. В 2015 году турпоток из Южной Кореи в Приморье составлял 30 тысяч гостей, в этом году – более 220 тысяч. Однако вместе с тем набирает обороты и теневой туристический бизнес. Очевидно, что этот рынок нужно регулировать. До 1 декабря этого года совместно с председателем Правительства РФ разработаем и представим механизм налогообложения организаций, которые оказывают туристические услуги иностранцам, — сказал глава Приморского края.

Также в числе поручений Президента РФ — такие важные для Приморья вопросы, как решение проблемы долгостроев, введение льгот на авиаперелет к месту лечения для детей-инвалидов, создание центра реабилитации и абилитации детей до трех лет на базе нашего Перинатального центра, развитие спорта, образования, защита природы в условиях реализации промышленных проектов.

Напомним, встреча Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока состоялась 6 сентября 2019 года.