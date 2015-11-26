Около 23 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Артеме

Уборка проходила на протяжении нескольких дней

Субботник. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа

Общегородская приборка на территории Артемовского городского округа проходила на протяжении нескольких дней. В ней приняли участие учреждения образования, муниципальные учреждения, управляющие компании, предприятия различных форм собственности, общественные организации, учреждения культуры, религиозные организации, уличные комитеты в частном секторе и многие другие жители округа, что составило порядка 23 тысяч человек.

За время субботника были очищены от мусора и листвы территории Артемовского городского округа, в том числе придомовые территории, ливневые лотки, побелены деревья, бордюры, произведена обрезка деревьев и кустарников.

Силами 52-х образовательных учреждений было очищено более 600 тысяч кв. метров. На субботник вышло 1,5 тысячи работников учреждений образования и 8,7 тысяч учащихся. Они очистили территории от бытового мусора и листьев, выполнили работы по благоустройству, уборке клумб, обрезке кустарников. Помощь в вывозе мусора осуществляло МКУ "Управление благоустройства города Артема". Кроме того, обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в уборке парка "Авиатора", памятных мест в с. Кролевцы, с. Кневичи, территорий общего пользования в пос. Заводской, Артемовский, шахты "Амурская", с. Олений, с. Суражевка.

Субботник. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа Субботник. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа Субботник. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа 1 / 3

Работники учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Артёмовского городского округа в количестве более 300 человек общими усилиями очистили от листвы и мусора более 45 тысяч кв. метров, собрали 640 пакетов с мусором и побелили 432 дерева.

Общественные и религиозные организации, убирали территории, прилегающие к их зданиям. 29 территориальных общественных самоуправлений Артемовского городского округа привлекли жителей к уборке территорий. Общими усилиями они убрали мусор, территории частного сектора, ливнёвки, произвели текущий ремонт инженерных сооружений (деревянных, металлических).

Местное отделение партии "Единая Россия", совместно с работниками администрации АГО убирали территорию памятника-мемориала воинам–артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Специалисты отдела по работе с общественностью совместно с членами общественных организаций чистили и убирали территорию, прилегающую к "Дому общественных организаций". Был собран мусор, подметены дорожки, убраны 3 клумбы. Было вывезено 60 мешков мусора.

Субботник. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа Субботник. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа Субботник. Фото: пресс-служба администрации Артемовского городского округа 1 / 3

Активное участие в общегородском субботнике приняли территориальные управления "Артемовский", "Угловое", "Заводской", территориальный отдел "Шахта "Амурская" с привлечением подведомственных организаций и предприятий. На уборку территорий вышли территориальные общественные самоуправления, работники больниц, домов культуры, почтовых отделений, ООО "Птицефабрика Уссурийская", ООО "Лазурь", ООО "Рыбный день", учащиеся школ и гимназий и многие другие. Активное участие приняли неравнодушные жители территорий.

В ходе проведения общегородского субботника МКУ "Управление благоустройства г. Артема" было выдано 3,1 тысячи мешков для сбора мусора и листвы, задействовано 12 единиц автотранспорта. Вывезено 580 кубических метров мусора.