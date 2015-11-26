МСП Банк увеличивает максимальный объем кредита малому и среднему бизнесу до 2 млрд рублей

Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка
Бизнес 19:15
МСП Банк. Фото: Предоставлено банком

МСП Банк в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Министерства экономического развития РФ увеличивает максимальный размер кредита для малых и средних предпринимателей до 2 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов. Максимальный срок для инвестиционного кредитования также увеличен и составляет 10 лет. Ранее МСП Банк сообщил о дополнительном снижении ставки по кредитам в рамках данной программы, сообщили ИА PrimaMedia в финансовой организации.

Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка:

  • 7,75% годовых на любые цели для предпринимателей, ведущих свою деятельность в приоритетных нишах банка (резиденты ДФО, СКФО и моногородов, высокотехнологичные стартапы и газели, сельскохозяйственные кооперативы, предприниматели в сфере спорта, представители семейного бизнеса и "серебряного бизнеса" (старше 45 лет), женщины-предприниматели, а также представители прочих ниш, с полным списком которых можно познакомиться на сайте банка: https://mspbank.ru/credit-low/);
  • 8,0% годовых на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса;
  • 8,25% годовых на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.

Льготные ставки действуют в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития РФ. Заявку на кредит можно подать дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru) с помощью электронной подписи. Подробную консультацию можно получить через региональную сеть банка, которая насчитывает 41 центр консультирования предпринимателей по всей России, а также через агентскую сеть банка.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: "Субсидирование ставки является действенным инструментом для увеличения доли МСП в ВВП нашей страны. С помощью такого механизма государство имеет возможность, с одной стороны, довести до компаний отраслевые и технологические приоритеты развития экономики, а с другой стороны – выстроить эффективную систему мобилизации ресурсов и финансовой поддержки субъектов МСП, сфокусированную на ускоренном развитии по ключевым направлениям. В течение 2019 года МСП Банк выдал малым и средним компаниям в рамках программы Минэкономразвития кредитные средства общим объемом более 15 млрд рублей, по данному показателю банк занимает третье место среди всех уполномоченных банков России. И с помощью нашей акции мы планируем эти показатели увеличить".

Адреса и телефоны центров консультирования предпринимателей и агентов АО "МСП Банк" в городах России: https://mspbank.ru/contacts/.

Информация об условиях кредитования по программе Минэкономразвития: https://mspbank.ru/credit-low/.

Основные условия:

• ставка: от 7,75% годовых до 8,25% годовых;

• сумма: от 500 тысяч до 1 млрд рублей;

• срок: до 10 лет.

www.mspbank.ru

АО "МСП Банк". Универсальная лицензия ЦБ РФ 3340. ОГРН 1027739108649, адрес 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79.

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  малый и средний бизнес, банки финансовые

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