Альфа-Банк во Владивостоке открыл новое отделение на Чуркине

Торжественное открытие прошло в бизнес центре "H8"

Разрезание ленточки. Фото: Альфа-Банк

Торжественное открытие нового отделения Альфа-Банка по адресу: ул. Харьковская, 8 прошло в бизнес центре "H8" во Владивостоке. Рядом расположены крупные торговые центры, "Черёмушки", "Калина Молл" с популярным киноцентром "Киномакс-Сапфир". Для удобства клиентов на территории офиса оборудована парковка, сообщили в пресс-службе банка.

Пространство обновленного офиса организовано в формате зонированного open space, где расположены комфортные зоны ожидания. Клиентам доступны выход в интернет через wi-fi и зарядные устройства для мобильных гаджетов. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус. Для клиентов с детьми организован детский уголок.



Альфа-Банк. Фото: Альфа-Банк

В обновленном отделении доступен широкий спектр банковских услуг для физических и юридических лиц. Розничные клиенты смогут оформить вклады и банковские карты, кредиты, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам. Также в офисе оборудована специальная зона обслуживания премиальных клиентов, которым доступно в том числе премиальное финансовое планирование.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса и многое другое. Кроме того, клиентам доступны и востребованные нефинансовые сервисы такие, как юридическая поддержка при открытии бизнеса, сопровождение в сфере бухгалтерского и налогового учета.



Банкомат. Фото: Альфа-Банк

В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата, где можно совершить все необходимые операции - внести или снять наличные, перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь и услуги ЖКХ и многое другое.

"Основной принцип работы Альфа-Банка — цифровое обслуживание в сочетании с живым общением. Наш клиент самостоятельно выбирает какие вопросы ему комфортнее решать с помощью мобильных сервисов, а какие консультации получить при личном обращении в банк. Оценивая востребованность наших услуг мы приняли решение об открытии еще одного офиса в Первомайском районе", – отмечает региональный управляющий ОО "Дальневосточный" Юрий Хитеев.



Альфа-Банк во Владивостоке открыл новое отделение на Чуркине. Фото: Альфа-Банк

Отделение "Владивосток-Золотой Рог" работает с понедельника по субботу с 09.00 до 20.00 для физических лиц. Обслуживание предпринимателей с понедельника по пятницу. В отделение два современных банкомата, доступные 24/7. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус.

Услуги оказывает АО "Альфа-Банк.