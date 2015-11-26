У предприятий еще есть время представить колдоговоры профсоюзным экспертам и побороться за звание лучших в регионе

Краевой смотр коллективных договоров "Социальное партнерство" снова пройдет в Приморье. Фото: пресс-служба ФППК

Краевой смотр коллективных договоров — конкурс Федерации профсоюзов Приморья "Социальное партнерство" — пройдет в регионе в восьмой раз. У предприятий, где совместными усилиями профорганизаций и работодателей разработаны и действуют сильные и емкие колдоговоры, еще есть время представить их профсоюзным экспертам и побороться за звание лучших в регионе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

По традиции жюри конкурса определит два победителя и четыре призера в двух номинациях, среди предприятий бюджетной и внебюджетной сферы. Победители получат 75 тысяч рублей, серебряные и бронзовые финалисты — по 50 тысяч рублей и 25 тысяч рублей соответственно. Призовой фонд на эти цели сформирован за счет средств ФППК и взносов членских организаций. Всего за годы существования конкурса победителям выплатили 2,1 млн рублей.

Самые активные участники восьмого конкурса — предприятия, где работают профсоюзы образования, здравоохранения и госучреждений. Немало заявок от отраслей культуры, науки, агропрома. Среди номинантов внебюджетной сферы — предприятия торговли, строительства, горной металлургии, химической и нефтегазовой промышленности. Они представляют Владивостокский, Артемовский, Находкинский, Уссурийский городские округа, Красноармейский, Хасанский, Октябрьский и другие районы.

— Вместе с географией растет и уровень самих коллективных договоров. В этой связи особенно хочется отметить бюджетные организации. Им, в отличие от коммерческих, сложно удивить экспертов такими гарантиями, как высокотехнологичная медицинская помощь, компенсация ипотечных процентов или льготное кредитование работников. Но они включают в документы пункты, которые обеспечивают членов трудовых коллективов другими важными гарантиями и позволяют чувствовать себя по-настоящему защищенными, — рассказала руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК, член жюри конкурса Лариса Белова.

Обязательные условия для участия в конкурсе "Социальное партнерство" — наличие профорганизации на предприятии, действующий коллективный договор и отсутствие тяжелых несчастных случаев в течение года.

Оценивают участников профсоюзные эксперты — лидеры отраслевых профобъединений, юристы ФППК. Смотрят, как налажено взаимодействие профкома и работодателя, какие соцгарантии сверх прописанных в трудовом законодательстве имеют работники, за счет чего обеспечивается безопасность труда.

Подать заявку на участие в краевом профсоюзном конкурсе можно до 1 ноября включительно. Уже на следующей неделе с коллективными договорами начнут работать эксперты. Имена победителей и призеров озвучат на итоговом Совете ФППК в декабре 2019 года. Церемония награждения пройдет в феврале 2020-го. По традиции поздравить работодателей и председателей профорганизаций победивших предприятий придут социальные партнеры — представители краевой власти, администрации Владивостока, Законодательного собрания и главы муниципальных образований.