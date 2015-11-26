Известная российская сеть ресторанов заходит во Владивосток

Многие приморцы с энтузиазмом приняли такую новость и считают дни до открытия
Это интересно 10:53
Известная российская сеть ресторанов заходит во Владивосток. Фото: pixabay.com

Несколько недель назад в социальной сети Instagram появился новый профиль с нашумевшим названием и узнаваемым логотипом - Black Star Burger. Позднее стало известно, что в центре дальневосточной столицы в скором времени откроется первый ресторан известной российской сети.

Отметим, что Black Star Burger является крупным ресторанным холдингом, который открыли бизнесмены Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером.

 Ура, наконец-то в родном городе будут, только недавно приложение удалила, сейчас вновь скачала.

 Все будут туда ходить теперь. 

 Ура! Ура! Они очень вкусные, всем советую попробовать. 

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  ресторан

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