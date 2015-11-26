Ход строительства дошкольного учреждения на 120 мест проверила депутат Государственной Думы Виктория Николаева

Новый детский сад в Дальнереченске должен открыться в первом квартале следующего года. Фото: Елена Порубова

Депутат Государственной Думы Виктория Николаева проверила ход строительства детского сада на 120 мест, который должен открыться в Дальнереченске в первом квартале следующего года. По словам депутата, учебное учреждение соответствует всем современным стандартам. В здании предусмотрены лифты, для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. Здание будет оснащено современным кухонным и хозяйственным оборудованием, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас в учреждении выполняются отделочные работы, осуществляется монтаж электроснабжения и системы пожарной безопасности. Готова к запуску система отопления. На прилегающей территории достраиваются групповые площадки с теневыми навесами, также предусмотрены физкультурная и хозяйственная площадки.



Новый детский сад в Дальнереченске должен открыться в первом квартале следующего года. Фото: Елена Порубова

"Замечательное учреждение, действительно продуманное. Уверена, что и малышам, и воспитателям здесь будет комфортно, и качество образовательного процесса будет по-настоящему высоким", — рассказала депутат по итогам визита.

"Сейчас важно контролировать как сроки окончания строительства, так и формирование штата педагогов с достойной заработной платой. С последним сейчас есть некоторые вопросы, поэтому мы постараемся оперативно их снять, чтобы уже весной садик мог открыть свои двери для юных жителей Дальнереченска", — добавила депутат.



Новый детский сад в Дальнереченске должен открыться в первом квартале следующего года. Фото: Елена Порубова

По словам Виктории Николаевой, открытие детского сада имеет большое социальное значение.

"Хотелось бы сказать большое спасибо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за то, что оказывает постоянное содействие и помощь в решении возникающих при строительстве учреждения вопросов. Это крайне важно, именно благодаря его участию и своевременному возобновлению строительства, удастся значительно сократить очередность в дошкольные учреждения в Дальнеренске", — подытожила Виктория Николаева.