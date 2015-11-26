Два новых флюорографических комплекса появились в краевой туберкулезной больнице Приморья

Техника представляет собой полноценный флюорографический кабинет с цифровым флюорографом, рабочим местом врача и зоной для пациента
Общество 12:22
Два новых флюорографических комплекса появились в краевой туберкулезной больнице Приморья. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Два современных мобильных флюорографических комплекса на базе "ПАЗ" приобретены для краевой туберкулезной больницы Приморья. Новая диагностическая техника представляет собой полноценный флюорографический кабинет с современным цифровым флюорографом, рабочим местом врача и зоной для пациента. Это первые диагностические комплексы-автобусы в Приморье, до сих пор врачи выезжали в отдаленные территории на "КАМАЗах".

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко лично осмотрел мобильные комплексы и отметил, что новое оборудование способствует приближению медпомощи населению.

"Новые комплексы предназначены для проведения массовых рентгенологических обследований, а это значит, благодаря им жители смогут пройти обследование и получить профилактическую медицинскую помощь", – отметил куратор здравоохранения.

Виктор Фисенко подчеркнул, что комплекс будет регулярно выезжать в отдаленные населенные пункты, жителям которых проблематично добраться до районного центра.

"Ставка делается не только на выявление туберкулеза, но и на выявление онкологических заболеваний", – подчеркнул заместитель главы региона.

Главный врач краевой туберкулезной больницы Николай Сидоренко отметил, что уже составлен график выездов новых диагностических комплексов на территории.

"Мы планируем, что автобус будет выезжать для обследований несколько раз в неделю. За один такой выезд пройти диагностику смогут около 100 человек", – отметил он.

Новую технику оценили и врачи – те, кому предстоит работать на выезде.

"Техника хорошая, все продумано для работы врача и удобства пациента. Мы уже готовы к выезду. Опыт таких форм работ есть у всех врачей нашей больницы. Все специалисты грамотные, нацеленные на выявление, в том числе и раковых заболеваний", – сказала врач рентгенолог Анастасия Матвеева.

Напомним, что в Приморском крае сегодня реализуются региональные проекты, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента РФ Владимира Путина.

"Борьба с онкологическими заболеваниями" – региональный проект нацпроекта "Здравоохранение". Его реализация позволит к 2024 году снизить смертность от новообразований и увеличить долю злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63%.

Отметим, что оснащение больниц Приморья новым оборудованием ведется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

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