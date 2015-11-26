На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, запущенных на инфраструктуре Tele2



Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов. Фото: пресс-служба Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития банковских MVNO-проектов на сети компании. Абонентская база "Тинькофф Мобайла", "СберМобайла" и "ВТБ Мобайла" по итогам третьего квартала 2019 года составляет 1,4 млн клиентов. На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, запущенных на инфраструктуре Tele2, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Общее число клиентов банковских виртуальных операторов за 2019 год выросло в три раза и достигло 1,385 млн. При этом абоненты "Тинькофф Мобайла" "СберМобайла" и "ВТБ Мобайла" составляют более половины от общей абонентской базы MVNO-партнеров Tele2. В целом на сети Tele2 работает свыше 20 виртуальных операторов. Вместе они обслуживают 2,6 млн клиентов.

Запуск виртуальных операторов позволяет коммерческим банкам развивать собственную экосистему услуг для своих клиентов: объединять финансовые и телеком-сервисы, связывать предложения услуг мобильной связи и программы лояльности банков, делать более привлекательными банковские продукты.

Последний запуск MVNO в банковском сегменте состоялся месяц назад – на сети Tele2 начал работать виртуальный оператор "ВТБ Мобайл". Запуски операторов "СберМобайл" и "Тинькофф Мобайл" состоялись в сентябре 2018 года и в декабре 2017 года соответственно.

Развитие MVNO-направления является стратегически важным для Tele2. За последние два года компания стала настоящей "фабрикой" MVNO, запустив собственную платформу MVNE (mobile virtual network enabler). Она позволяет быстро и с минимальными затратами реализовывать MVNO-проекты. Tele2 также внедрила платформу MVNA, благодаря которой виртуальных операторов могут создавать даже небольшие компании.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

"Банковский сегмент рынка активно развивается, и с точки зрения логики и выгоды продукта это одно из самых перспективных направлений. Устойчивый набор клиентов банками отвечает на скепсис критиков MVNO-бизнеса. Запуск мобильных услуг позволяет банкам повысить гибкость, удобство и доступность финансовых сервисов. При запуске своих MVNO банки имеют очевидное преимущество в виде хорошо сформированной лояльной аудитории. Ведь клиенты обслуживаются в том банке, которому они привыкли доверять. Эта аудитория готова взять от своего банка больше и опробовать дополнительные сервисы, выгоду которых легко увидеть в бонусах кросс-предложений. В свою очередь, Tele2 продолжает инвестировать в технологическое развитие сети и инновации платформы MVNE, поэтому партнеры могут быть уверены в высоком качестве услуг мобильной связи".

Максим Шарков, генеральный директор "ВТБ Мобайла":

"В настоящее время в России активно развивается рынок MVNO. Совместно с Tele2 мы запустили собственного мобильного оператора "ВТБ Мобайл", одним из главных преимуществ которого является бесплатная мобильная связь для активных клиентов банка. Сегодня наши SIM-карты уже доступны в Москве, совсем скоро мобильный оператор заработает в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России. Уверен, что дальнейшее сотрудничество с надежным партнером Tele2 обеспечит высокое качество связи и позволит нам найти новые возможности для развития "ВТБ Мобайл"".

Георгий Чесаков, генеральный директор "Тинькофф Мобайла":

"Главная задача "Тинькофф" в телекоме – делать клиентов счастливыми. Поэтому мы бьемся не столько за долю рынка, сколько за лучший продукт на рынке. И менее чем за два года работы мы достигли отличных результатов: провели региональную экспансию и вышли в более 60 регионов, набрали большую базу абонентов по всей стране, которые ценят наши преимущества. Клиенты нас выбирают за лучший клиентский сервис, которым славится "Тинькофф" (по версии рейтинга мобильных операторов "Банки.ру"); одно из лучших роуминговых предложений на рынке с целым набором индивидуальных опций и без скрытых непонятных списаний; сбалансированный тарифный конструктор для связи внутри страны; гиперудобное мобильное приложение (3+), отмеченное как пользователями, так и Роскачеством. За это время мы запустили тесную интеграцию с банковскими услугами – получать голосовую связь можно за траты по карте, стали партнерами с лучшими музыкальными и видеосервисами и т.д. Наша ближайшая цель – миллион счастливых абонентов".

Руслан Гурджиян, генеральный директор "Сбербанк-Телеком":

"За время работы мы вышли более, чем в 50 регионов, и продолжаем региональную экспансию, запустили продукты для B2B— и B2C-клиентов, которые бесшовно интегрированы с банковскими услугами. Например, стать нашим абонентом можно в любом отделении "Сбербанка" либо онлайн, заказав SIM-карту на нашем сайте, либо через мобильное приложение "Сбербанк-онлайн" (3+), там же удобно отслеживать свой баланс, а оплачивать услуги связи бонусами программы "Спасибо от Сбербанка". В своем развитии мы опираемся на потребности клиента, которые все чаще используют мессенджеры, поэтому включили их безлимитное использование не только в РФ, но и в наиболее популярных странах мира на всех тарифах".

Услуги оказывает ПАО "Сбербанк", АО "Тинькофф Банк", ПАО "ВТБ".