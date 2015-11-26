Жёстко ограничат: в Приморье водителям перекроют важный участок дороги

На этом участке будет проводиться капитальный ремонт

Жестко ограничат: в Приморье водителям перекроют важный участок дороги. Фото: Лата Людмила Александровна, ИА PrimaMedia

Руководство "РЖД" информирует водителей, что ожидается ограничение движения через железнодорожный переезд в Большой Камень. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Так, с 5 по 6 ноября, по железнодорожному переезду "22-й километр" на участке Петровка – Большой Камень, движение автомобилистов будет проходить с интервалами полного перекрытия по временному настилу с регулированием сигналистов. Такие ограничения связаны с капитальным ремонтом на этом участке.

Для пропуска экстренных служб будет организовано движение через технологический проезд.

Руководство "РЖД" просит водителей учесть эту информацию при поездках в указанное время и отнестись с пониманием к неудобству, связанному с ремонтом железной дороги.