Перемены Близнецов, влияние Раков и знания Рыб: подробный гороскоп на 31 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 19:15
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ пора позаботиться о своем внешнем виде и здоровье. Звонок друга может оторвать от дел. Разговор приведет к тому, что остаток дня вы проведете в мечтах и планах.

ТЕЛЬЦЫ, действуйте активней, исходя из своего понимания ситуации. Возьмите на себя ответственность за свое благополучие и предоставьте окружающим право выбирать их собственный путь. Иногда людям нужно совершить ошибки, чтобы что-то понять.

Наметились перемены в жизни БЛИЗНЕЦОВ. Постарайтесь точнее определить, что работает на вас, а что – против. Для приведения себя в гармоничное состояние хорошо смотреть на огонь, слушать красивую музыку, танцевать.

У РАКОВ усиливается способность влиять на близких: используйте этот факт для создания в семье атмосферы творчества и доверия. Благоприятное время для встреч, связанных с благотворительностью и демонстрацией талантов.

ЛЬВАМ желательно избегать темных оттенков в одежде. Некоторым стоит больше внимания обратить на место, где они проводят много времени. Обустройте все под себя, так, чтобы окружающая обстановка вас усиливала.

ДЕВЫ получат вознаграждение за доведенное до конца дело. Мужчинам рекомендуется заняться физической формой. Женщинам показано избавиться от негативных эмоций: это можно сделать посредством разговора с психологом или хорошей подругой. 

ВЕСЫ, этот день идеально подходит для занятий тем, чему вы хотите научиться. Больше прислушивайтесь к себе, развивайте интуицию и позитивное мышление. Опасность будут предоставлять даже малые дозы лекарств и спиртного. 

СКОРПИОНАМ рекомендуется дать окружающим возможность проявиться, показать, на что они способны. Можно с успехом исправить ошибки прошлого. Не отказывайте себе в том, что может помочь вашему духовному или физическому развитию.

СТРЕЛЬЦЫ очень внушаемы, так что им стоит ограничить контакты с неприятными личностями. Удача сопутствует творческим проектам. С благодарностью отпустив старые вещи, вы подготовите почву для новых удачных приобретений.

КОЗЕРОГАМ самое время принимать продуманные решения, избегая суеты. Позаботьтесь о точности передаваемой информации. Хорошее время для дыхательных упражнений, ароматерапии, массажа.

У ВОДОЛЕЕВ затруднения дня связаны с противодействием бюрократических структур. В целом, это день обретения мудрости и защиты. Утренние часы особенно продуктивны,  так что постарайтесь к обеду завершить самые важные дела.

РЫБЫ с успехом применят на практике свои теоретические знания. Подходящее  время для обдумывания совместных планов на грядущие выходные: разговоры о том, что принесло бы пользу всей семье, сблизят вас с вашими близкими.

 

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  астрология

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