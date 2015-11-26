Трансплантации в Приморье быть: молодые врачи будут стажироваться в Москве

Главный трасплантолог России Сергей Готье заверил, что уже в 2020 году приморские специалисты смогут проводить операции по пересадке органов

Совещание по трансплантологии в тГМУ. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Первые операции по трансплантации органов в Приморье станут возможны уже через год – об этом 30 октября заявил на брифинге в ТГМУ главный трансплантолог Минздрава России, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. Академика В.И. Шумакова" Минздрава России Сергей Готье. Визит представителя Минздрава был обусловлен недавно заключенным соглашением о развитии трансплантологии, которое администрация Приморья заключила с федеральным центром.

Сергей Готье приехал, чтобы на месте оценить условия, в которых предполагается проводить операции по трансплантации. Площадкой для нового направления выбрана краевая клиническая больница № 1. Стоит отметить, что ранее проект развития трансплантологии в Приморье связывали с медицинским центром ДВФУ.

Главный трансплантолог России с сожалением отметил, что в области трансплантологии отечественная медицина потеряла много времени. Закон о трансплантации органов в России был принят в 1992 году, но трансплантация как таковая весьма задерживается в развитии.

Напомним, в Приморье реализуется национальный проект "Здравоохранение", который подразумевает обширный ряд мер для повышения качества жизни населения региона и улучшения демографических показателей. Нацпроект направлен на снижение смертности населения трудоспособного возраста и младенческой смертности.