Трансплантации в Приморье быть: молодые врачи будут стажироваться в Москве

Первые операции по трансплантации органов в Приморье станут возможны уже через год – об этом 30 октября заявил на брифинге в ТГМУ главный трансплантолог Минздрава России, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. Академика В.И. Шумакова" Минздрава России Сергей Готье. Визит представителя Минздрава был обусловлен недавно заключенным соглашением о развитии трансплантологии, которое администрация Приморья заключила с федеральным центром.
Сергей Готье приехал, чтобы на месте оценить условия, в которых предполагается проводить операции по трансплантации. Площадкой для нового направления выбрана краевая клиническая больница № 1. Стоит отметить, что ранее проект развития трансплантологии в Приморье связывали с медицинским центром ДВФУ.
Главный трансплантолог России с сожалением отметил, что в области трансплантологии отечественная медицина потеряла много времени. Закон о трансплантации органов в России был принят в 1992 году, но трансплантация как таковая весьма задерживается в развитии.
директор департамента здравоохранения Приморского края
Автор фото: пресс-служба администрации Приморского края
Два месяца назад администрация Приморского края и Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова подписали соглашение о сотрудничестве. По результатам нынешнего визита главного трансплантолога Минздрава России в Приморье будет разработана дорожная карта проекта развития трансплантологии. Для этого необходимо создать региональную нормативную базу, провести обучение специалистов в Москве, закупить необходимое оборудование. Уже создана рабочая группа с участием сотрудников краевого департамента здравоохранения и краевой клинической больницы № 1 для обсуждения всех этих вопросов.
ректор ТГМУ
Автор фото: ИА PrimaMedia
С этого момента мы начинаем развивать трансплантологию на территории Приморского края. Потребность населения Приморского края в трансплантации тех или иных органов существует, есть категория детей, которые нуждаются в подобных операциях. Очень важный вопрос – кадры, которые должны проделать большую работу. Наша задача - обучать врачей грамотному подходу к трансплантации с учетом показаний, противопоказаний, юридической составляющей, а также непосредственно готовить их к проведению таких операций. Энтузиасты, которые хотят этим заниматься, у нас есть.
Напомним, в Приморье реализуется национальный проект "Здравоохранение", который подразумевает обширный ряд мер для повышения качества жизни населения региона и улучшения демографических показателей. Нацпроект направлен на снижение смертности населения трудоспособного возраста и младенческой смертности.
Главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ
Автор фото: пресс-служба администрации Приморского края
Я с удовольствием встретился с коллективом краевой клинической больницы № 1, на базе которой принято решение развивать трансплантологию. Были там и представители других медучреждений, и было очень приятно видеть, что у людей глаза горят. Нужно развивать трансплантологию, чтобы она вышла на тот же уровень, что кардиохирургия. Ведь людей с хронической почечной недостаточностью в десятки больше, чем, например, с сердечной недостаточностью. И почему пациент, нуждающийся в трансплантации, не может получить такую помощь в Приморье? Мы готовы учить, тренировать приморских специалистов, консультировать их дистанционно. Я вижу здесь энтузиазм – это главное условие, чтобы все получилось. Думаю, на лицензирование медучреждений и обучение врачей уйдет примерно год.