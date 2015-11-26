Новые инвестпроекты требуют постоянного развития транспортной инфраструктуры

Директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская выступила на форуме "PRO//Движение.1520"
Бизнес 16:39
Директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская на стратегической сессии "PRO//Финансовые инструменты в железнодорожных проектах. Как потратить и не потерять?", состоявшейся в рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520", обратила внимание участников дискуссии на новый тренд, формирующийся в инвестиционном пространстве России. сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

По ее наблюдениям, ранее, на рубеже 2010-2017 годов, вложения в проект и его управление осуществлял, как правило, один инвестор. С 2018 года стали появляться сложноструктурированные проекты, к реализации и финансированию которых привлекаются сразу несколько значимых, так называемых, безупречных инвесторов. 

В качестве примера Ирина Владимировна привела АО "Восточный Порт", который имеет опыт реинвестирования прибыли от перевалки в строительство Третьей очереди. Это проект стоимостью 40 млрд рублей, который включает в себя инвестиции как в портовую, так и железнодорожную инфраструктуру.

"Такие инвесторы имеют компетенции уже успешно реализованных проектов, так называемую, положительную историю. Это дает им возможность вносить инвестиции в сопредельные отрасли. При этом необходимо обеспечить бережное отношение к уже реализованным инвестициям, чтобы частный инвестор имел возможность иметь положительную историю", — сказала Ирина Ольховская.

Обсуждая вопрос достаточности существующей железнодорожной инфраструктуры, Ирина Ольховская отметила, что новые проекты постоянно появляются, как на Востоке, так и на Западе России, и это требует постоянного развития транспортной инфраструктуры.

"Чем больше инфраструктуры, тем лучше для рынка как портового, так и железнодорожного, потому что тогда появляется конкуренция. Конкуренция — это всегда хорошо для экономики. В этой связи вновь становится важным вопрос бережного отношения к уже реализованным инвестициям", — подчеркнула Ирина Ольховская.

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  Восточный порт, АО, форум экономический

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