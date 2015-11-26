Единороссы объединились в Дальнереченске

Это уже вторая реорганизация структуры партии в Приморье в 2019 году
Политика 16:30
"Единая Россия". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"Единая Россия" провела слияние двух ячеек партии на севере Приморья. Учредительная конференция нового местного отделения, объединившего партийцев города Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района, состоялась в субботу, 26 октября в Дальнереченском городском округе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Секретарем объединенного отделения избран глава Дальнереченского района Виктор Дернов. Он же вошел в местный политсовет "Единой России", который был сформирован на учредительной конференции по результатам тайного голосования в количестве 11 человек. Помимо Дернова, в состав МПС избраны также глава Дальнереченска, экс-секретарь городского местного отделения Александр Павлов и руководитель фракции "Единая Россия" в Думе Дальнереченского городского округа Сергей Старков.

Напомним, оптимизация структуры управления партии в Приморье началась в этом году с города Владивостока. В рамках заявленного весной 2019 года курса на реорганизацию региональное отделение партии создало в дальневосточной столице единое подразделение "Единой России", которое поглотило пять ранее действовавших местных отделений – Ленинское, Советское, Первомайское, Первореченское и Фрунзенское МО. Возглавил Владивостокское городское отделение ЕР депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков.

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  Единая Россия партия, партия политическая

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