На Чаяндинском месторождении в Якутии полным ходом идет пусконаладка оборудования

Старт поставок газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" намечен на начало декабря

Кустовая площадка Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Фото: ИА YakutiaMedia, Алена Подковырова.

В Ленском районе Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении активно идут пусконаладочные работы и подготовка объектов производственной инфраструктуры. Напомним, на начало декабря намечен старт поставок газа в Китайскую народную республику по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в рамках Восточной газовой программы. До пуска остались считанные недели, корреспонденту ИА PrimaMedia удалось посетить объекты и увидеть своими глазами ход работ.

Начало начал добычи газа – скважины

Мы побывали на кустовой площадке №57 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где проводятся исследования скважин перед началом их эксплуатации.

— Наше месторождение состоит из 42 залежей. Для того чтобы изучить проницаемость этих залежей между собой, мы проводим исследования проводимости разломов методом гидропрослушивания, — рассказал Иван Хорев, начальник геологической службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Механизм заключается в том, что на одной скважине методом отбора газа создаётся импульс, на другой этот импульс улавливается. Таким образом, специалисты изучают добычные возможности скважины, ее основные характеристики, проницаемость, детально изучают коллекторские свойства пластов.

Кустовая площадка №57 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Фото: ЯкутияМедиа Во время испытаний на кустовой площадке. Фото: ЯкутияМедиа Кустовая площадка на Чаяндинском месторождении. Фото: ЯкутияМедиа Чаяндинское месторождение. Фото: ЯкутияМедиа Иван Хорев, начальник геологической службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления. Фото: ЯкутияМедиа Дмитрий Шпинь.. Фото: ЯкутияМедиа 1 / 6

Отметим, на сегодня пробурено более 175 скважин. Бурение газовых залежей было начато в 2016 году. В общей сложности планируется пробурить 330 скважин, работы планируют завершить в 2024 году.

— Средняя глубина строительства скважин составляет 3 тысячи метров. Основная часть конструкции скважины представлена горизонтальным участком, который проходит в песчанике в коллекторе по продуктивному горизонту – протяжённостью 400 метров по стволу скважины. Сложность работ заключается в сложном геологическом строении месторождения и низкими термобарическими пластовыми условиями.Но мы с этим справились, применив уникальные системы буровых растворов. Они позволяют сохранить все коллекторские свойства и добиться положительных результатов при бурении, обеспечив непрерывный процесс при строительстве скважин. Все работы ведутся в круглосуточном режиме, — отметил начальник производственно-технического отдела Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Дмитрий Шпинь.

Газ по ГОСТу

Из кустовой площадки газожидкостная смесь поступает на Установку комплексной подготовки газа в цех низкотемпературной сепарации, который уже начал работу.

Низкотемпературная сепарация — процесс промысловой обработки природного газа с целью извлечения из него газового конденсата и удаления влаги. Осуществляется при температурах от 0 до -30°С.

— Здесь происходит разделение на две фазы – сухой газ, обработанный по ГОСТу, идет на дожимную компрессорную станцию (ДКС) и жидкость, которая ввиду пониженной температуры выпадает в осадок. После этого процесса она поступает в установку стабилизации конденсата. Газ из ДКС уходит в газопровод "Сила Сибири", — рассказал оператор по добыче нефти и газа Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Александр Игнатьев.

Газовый конденсат — это сырье, из которого можно делать масла, бензин, горючесмазочные материалы, полимеры.

На Чаяндинском месторождении пока запустили одну из технологических ниток, где проходит процесс низкотемпературной сепарации. С ростом мощностей будут подключать остальные.

Цех низкотемпературной сепарации. Фото: ЯкутияМедиа Цех низкотемпературной сепарации, где происходит подготовка газа. Фото: ЯкутияМедиа Цех низкотемпературной сепарации, где происходит подготовка газа. Фото: ЯкутияМедиа оператор Александр Игнатьев. Фото: ЯкутияМедиа Цех низкотемпературной сепарации, где происходит подготовка газа. Фото: ЯкутияМедиа 1 / 5

Центральная дожимная компрессорная станция состоит из 4 газоперекачивающих агрегатов российского производства мощностью 25 мегаватт каждый. Ее задача – обеспечить подачу газа в "Силу Сибири" в соответствии с требуемыми параметрами.

Территория цехов, где происходит обработка газа. Фото: ЯкутияМедиа Центральная дожимная компрессорная станция. Фото: ЯкутияМедиа Центральная дожимная компрессорная станция. Фото: ЯкутияМедиа Сергей Фирсов. Фото: ЯкутияМедиа 1 / 4

— Мощность газотурбинного двигателя составляет 20 млн кубометров в сутки. В данный момент работы на стадии завершения. Она прошла 72-х часовую обкатку и полностью готова к пуску, — рассказал заместитель начальника газокомпрессорной службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления Сергей Фирсов.

За каждым этапом газодобычи, переработки, поставки наблюдают операторы на главном щите управления Установки комплексной подготовки газа №3 Чаяндинского месторождения. Здесь наравне со старшим поколением трудится молодежь, они получают навыки от опытных коллег.

Главный щит управления Установки комплексной подготовки газа. Фото: ЯкутияМедиа Главный щит управления Установки комплексной подготовки газа. Фото: ЯкутияМедиа Вячеслав Бардашкин. Фото: ЯкутияМедиа Главный щит управления Установки комплексной подготовки газа. Фото: ЯкутияМедиа 1 / 4

Мы пообщались с начальником смены Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Вячеславом Бардашкиным. В отрасли он работает уже более 25 лет. Начинал на Западно-Таркосалинском газовом промысле мастером по добыче газа. Уже год он трудится в Якутии.

— На предыдущем месте работы объемы добычи были гораздо меньше, чем здесь. Но специфика такая же. Нам был дан клич по всем промыслам о переводе на новое место, и я согласился, так как мне была интересна сама настройка оборудования, первый запуск, — поделился он.

Все цепочки соединятся в единый механизм

По словам генерального директора ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Игоря Крутикова,сейчас ведутся работы по запуску систем, новых агрегатов и цехов.

— За пять лет пройден огромный путь. Придя сюда, в тайгу, мы обустроили месторождение, которое по площади и удаленности основных производств, достаточно обширно. Дело в том, что, кроме газовой части, мы здесь занимаемся нефтью на севере месторождения. Нефть технологически взаимосвязана с газовым конденсатом, который мы получаем на Чаянде. Готовится перекачивающий пункт для присоединения к нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан", по которому будут транспортироваться жидкие углеводороды. Это тоже большой проект, над которым сейчас работают тысячи людей. Думаю, пройдет немного времени и все технологические цепочки соединятся воедино. И на Чаянде будет единый комплекс по добыче газа, газового конденсата и нефти, — рассказал Игорь Крутиков.

Кустовая площадка. Фото: ЯкутияМедиа Территория, где происходит обработка газа. Фото: ЯкутияМедиа Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. Фото: ЯкутияМедиа Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России.. Фото: ЯкутияМедиа 1 / 4

Также он отметил, что на Чаяндинском месторождении впервые в России в промышленном масштабе будет использована технология мембранного выделения гелия из природного газа непосредственно на промысле. Она позволит направлять в газопровод то количество гелия, которое будет востребовано рынком.

— Строители создали объект, пусконаладчики вдохнули жизнь, а наши ребята все это уже берут в свои руки. Я всегда верил, что та инженерная мысль, которая накоплена нашим предприятием уже более чем за сорокалетнюю историю – она получит продолжение на новом производстве. Так и случилось! – резюмировал Игорь Крутиков.

Справка: Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Является одним из ключевых объектов Восточной газовой программы и ресурсной базой для магистрального газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Реализация Восточной газовой программы в первую очередь направлена на обеспечение газом российских потребителей. С её развитием будут созданы необходимые условия для газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.