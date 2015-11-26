На Чаяндинском месторождении в Якутии полным ходом идет пусконаладка оборудования

Старт поставок газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" намечен на начало декабря
Бизнес 16:40
Кустовая площадка Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Фото: ИА YakutiaMedia, Алена Подковырова.

В Ленском районе Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении активно идут пусконаладочные работы и подготовка объектов производственной инфраструктуры. Напомним, на начало декабря намечен старт поставок газа в Китайскую народную республику по магистральному газопроводу "Сила Сибири" в рамках Восточной газовой программы. До пуска  остались считанные недели, корреспонденту ИА PrimaMedia удалось посетить объекты и увидеть своими глазами ход работ.

Начало начал добычи газа – скважины

Мы побывали на кустовой площадке №57 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где проводятся исследования скважин перед началом их эксплуатации.

— Наше месторождение состоит из 42 залежей. Для того чтобы изучить проницаемость этих залежей между собой, мы проводим исследования проводимости разломов методом гидропрослушивания, — рассказал Иван Хорев, начальник геологической службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Механизм заключается в том, что на одной скважине методом отбора газа создаётся импульс, на другой этот импульс улавливается. Таким образом, специалисты изучают добычные возможности скважины, ее основные характеристики, проницаемость, детально изучают коллекторские свойства пластов.

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Отметим, на сегодня пробурено более 175 скважин. Бурение газовых залежей было начато в  2016 году. В общей сложности планируется пробурить 330 скважин, работы планируют завершить в 2024 году.

— Средняя глубина строительства скважин составляет 3 тысячи метров. Основная часть конструкции скважины представлена горизонтальным участком, который проходит в песчанике в коллекторе по продуктивному горизонту – протяжённостью 400 метров по стволу скважины. Сложность работ заключается в сложном геологическом строении месторождения и низкими термобарическими пластовыми условиями.Но мы с этим справились, применив уникальные системы буровых растворов. Они позволяют сохранить все коллекторские свойства и добиться положительных результатов при бурении, обеспечив непрерывный процесс при строительстве скважин. Все работы ведутся в круглосуточном режиме, — отметил начальник производственно-технического отдела Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Дмитрий Шпинь.

Газ по ГОСТу

Из кустовой площадки газожидкостная смесь поступает на Установку комплексной подготовки газа в цех низкотемпературной сепарации, который уже начал работу.

Низкотемпературная сепарация — процесс промысловой обработки природного газа с целью извлечения из него газового конденсата и удаления влаги. Осуществляется при температурах от 0 до -30°С.

— Здесь происходит разделение на две фазы – сухой газ, обработанный по ГОСТу, идет на дожимную компрессорную станцию (ДКС) и жидкость, которая ввиду пониженной температуры выпадает в осадок. После этого процесса она поступает в установку стабилизации конденсата. Газ из ДКС уходит в газопровод "Сила Сибири", — рассказал оператор по добыче нефти и газа Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Александр Игнатьев.

Газовый конденсат — это сырье, из которого можно делать масла, бензин, горючесмазочные материалы, полимеры.

На Чаяндинском месторождении пока запустили одну из технологических ниток, где проходит процесс низкотемпературной сепарации. С ростом мощностей будут подключать остальные.

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Центральная дожимная компрессорная станция состоит из 4 газоперекачивающих агрегатов российского производства мощностью 25 мегаватт каждый. Ее задача – обеспечить подачу газа в "Силу Сибири" в соответствии с требуемыми параметрами.

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— Мощность газотурбинного двигателя составляет 20 млн кубометров в сутки. В данный момент работы на стадии завершения. Она прошла 72-х часовую обкатку и полностью готова к пуску, — рассказал заместитель начальника газокомпрессорной службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления Сергей Фирсов.

За каждым этапом газодобычи, переработки, поставки наблюдают операторы на главном щите управления Установки комплексной подготовки газа №3 Чаяндинского месторождения. Здесь наравне со старшим поколением трудится молодежь, они получают навыки от опытных коллег.

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Мы пообщались с начальником смены Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Вячеславом Бардашкиным. В отрасли он работает уже более 25 лет. Начинал на Западно-Таркосалинском газовом промысле мастером по добыче газа. Уже год он трудится в Якутии.

— На предыдущем месте работы объемы добычи были гораздо меньше, чем здесь. Но специфика такая же. Нам был дан клич по всем промыслам о переводе на новое место, и я согласился, так как мне была интересна сама  настройка оборудования, первый запуск, — поделился он. 

Все цепочки соединятся в единый механизм

По словам генерального директора ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Игоря Крутикова,сейчас ведутся работы по запуску систем, новых агрегатов и цехов.

— За пять лет пройден огромный путь. Придя сюда, в тайгу, мы обустроили месторождение, которое по площади и удаленности основных производств, достаточно обширно. Дело в том, что, кроме газовой части, мы здесь занимаемся нефтью на севере месторождения. Нефть технологически взаимосвязана с газовым конденсатом, который мы получаем на Чаянде. Готовится перекачивающий пункт для присоединения к нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан", по которому будут транспортироваться жидкие углеводороды. Это тоже большой проект, над которым сейчас работают тысячи людей. Думаю, пройдет немного времени и все технологические цепочки соединятся воедино. И на Чаянде будет единый комплекс по добыче газа, газового конденсата и нефти, — рассказал Игорь Крутиков.

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Также он отметил, что на Чаяндинском месторождении впервые в России в промышленном масштабе будет использована технология мембранного выделения гелия из природного газа непосредственно на промысле. Она позволит направлять в газопровод то количество гелия, которое будет востребовано рынком.

— Строители создали объект, пусконаладчики вдохнули жизнь, а наши ребята все это уже берут в свои руки. Я всегда верил, что та инженерная мысль, которая накоплена нашим предприятием уже более чем за сорокалетнюю историю – она получит продолжение на новом производстве. Так и случилось! – резюмировал Игорь Крутиков. 

Справка: Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Является одним из ключевых объектов Восточной газовой программы и ресурсной базой для магистрального газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Реализация Восточной газовой программы в первую очередь направлена на обеспечение газом российских потребителей. С её развитием будут созданы необходимые условия для газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.

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