Администрация вводят новые ограничения на популярной дороге

Администрация Владивостока выступила с заявлением, что по просьбам жителей на популярной трассе установят новые знаки дорожного движения. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт администрации города
По результатам проведенного мониторинга дорожной ситуации в районе дома № 57 по улице Калинина установят дорожные знаки, запрещающие парковку грузовиков.
Так, в ближайшее время в районе дома № 57 по улице Калинина установят знаки 3.27 "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информации 8.4.1 "Вид транспортного средства", которые распространяют своё действие на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.
"Установка дополнительных знаков дорожного движения на данном участке обусловлена необходимостью обеспечения безопасности людей, а также беспрепятственного проезда других участников дорожного движения", — отметили специалисты.
Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.