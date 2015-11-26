Специалисты отметили, что установка знаков на данном участке дороги необходима для обеспечения безопасности людей

По просьбам жителей администрация вводят новые ограничения на популярной дороге. Фото: pixabay.com

Администрация Владивостока выступила с заявлением, что по просьбам жителей на популярной трассе установят новые знаки дорожного движения. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт администрации города

По результатам проведенного мониторинга дорожной ситуации в районе дома № 57 по улице Калинина установят дорожные знаки, запрещающие парковку грузовиков.

Так, в ближайшее время в районе дома № 57 по улице Калинина установят знаки 3.27 "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информации 8.4.1 "Вид транспортного средства", которые распространяют своё действие на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

"Установка дополнительных знаков дорожного движения на данном участке обусловлена необходимостью обеспечения безопасности людей, а также беспрепятственного проезда других участников дорожного движения", — отметили специалисты.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.