Если стране нужны люди на территориях, они должны чувствовать заботу государства – Пинский

Одной из действенных мер профсоюзы считают сохранение районных коэффициентов к зарплате

Сохранение районных коэффициентов к зарплате. Фото: пресс-служба ФППК

Вопрос сохранения населения в ряде территорий страны с особо сложными условиями проживания обсудили в ходе заседания Генсовета ФНПР в Москве. Одной из действенных мер профсоюзы считают сохранение районных коэффициентов к зарплате, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Повышающий зарплатный коэффициент является компенсацией работникам за работу в более сложных климатических условиях или отдаленных регионах страны. Это Дальний Восток, районы Крайнего Севера и приравненные к ним, есть коэффициенты для территорий с дефицитом воды или высокими температурами. Все понимают, что работники в этих регионах больше рискуют своим здоровьем, их жизнь в целом более сложная, и справедливо, если оплата труда за одну и ту же работу именно в этих регионах выше, чем в других. Такая ситуация сохранялась еще со времен Советского Союза. Размер – зависит от региона и даже от конкретного района в субъекте. Есть регионы, где повышающий коэффициент составляет 10% к зарплате, есть такие – где 70% и даже 100%.

Как правило, обязательства по выплате коэффициента выполняли субъекты Федерации. Что тоже логично: если территории нужны люди, значит ее проблема, как их удерживать и привлекать. Поэтому понижение районного коэффициента (РК) этой осенью в Приморье профсоюзы других территорий страны восприняли, как начало процесса по отмене районных коэффициентов в стране вообще. Беспокойство это прозвучало сегодня в сразу нескольких выступлениях. Вопрос рассматривала постоянная комиссия Исполкома ФНПР. Решили создать специальную рабочую группу по этой проблеме. И вынести вопрос на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии. Уверен, что вопрос надо решать на федеральном уровне. Если стране нужны люди на конкретных территориях, они должны чувствовать заботу государства", — сказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Виктор Пинский.

Кроме того Генсовет принял программу нормотворческой деятельности ФНПР. Работа над изменением законодательства в интересах работающего населения будет проводиться в тесном контакте с депутатами Госдумы.

"На съезде ФНПР в мае этого года председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин предложил ФНПР более тесное сотрудничество в процессе подготовки законов — в режиме постоянных контактов с профильными комитетами. Профсоюзы ведут свой независимый анализ правоприменительной практики. И это ценный опыт. Сегодня Генсовет ФНПР утвердил перечень конкретных законодательных актов, в которые, по мнению профсоюзов, нужно вносить изменения. Есть понимание того, какие новые законопроекты нужно готовить", — добавил Виктор Пинский.

Генеральный Совет Федерации независимых профсоюзов России – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган ФНПР. На его заседание в Москву прибыли руководители профсоюзных организаций со всей страны. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы – члены межфракционной депутатской группы "Солидарность". ФНПР сегодня объединяет 22 млн членов профсоюза.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений - координационный орган, который обеспечивает согласование социально-экономических интересов общероссийских объединений профессиональных союзов, объединений работодателей и правительства Российской Федерации.