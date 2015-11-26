"Что у них на уме?": в соцсетях обсуждают неадекватных людей (видео)

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию

Что на уме у данной семейки?. Фото: стоп-кадр из видео dps_vl

В социальную сеть Instagram dps_vl попало видео с неадекватными пешеходами, которое сильно возмутило интернет-пользователей.

Ситуация произошла на одной из дорог города. На видеоролике видно, как по дороге со средней скоростью двигался автомобиль, которому пришлось применить экстренное торможения из-за семьи, что переходила дорогу не в положенном месте.

Реакция пешеходов была неадекватна: женщина с ребёнком пригрозила водителю каким-то предметом, а её муж, держа другого ребенка на руках, плюнул на стекло авто.

"Что на уме у данной семейки?" — задается вопросом автор.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию.

Однажды кто-то не остановится. И будет виноват водитель.

Дети потом так же будут делать. Пример дурной.

Больная семейка на всю голову. Себя не берегут и детей за собой тянут.