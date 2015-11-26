"Что у них на уме?": в соцсетях обсуждают неадекватных людей (видео)

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию
Это интересно 11:14
Что на уме у данной семейки?. Фото: стоп-кадр из видео dps_vl

В социальную сеть Instagram  dps_vl попало видео с неадекватными пешеходами, которое сильно возмутило интернет-пользователей.

Ситуация произошла на одной из дорог города. На видеоролике видно, как по дороге со средней скоростью двигался автомобиль, которому пришлось применить экстренное торможения из-за семьи, что переходила дорогу не в положенном месте. 

Реакция пешеходов была неадекватна: женщина  с ребёнком пригрозила водителю каким-то предметом, а её муж, держа другого ребенка на руках, плюнул на стекло авто.

 "Что на уме у данной семейки?" — задается вопросом автор.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию.

 Однажды кто-то не остановится. И будет виноват водитель.

 Дети потом так же будут делать. Пример дурной.

 Больная семейка на всю голову. Себя не берегут и детей за собой тянут.

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  семья, автовладельцы

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