Артёмовцев ждут насыщенные выходные с концертами и патриотическими часами

День народного единства отметят в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

Насыщенные выходные ждут артёмовцев в честь празднования Дня народного единства (0+). Для горожан подготовлены концерты и патриотические часы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

1 ноября всех жителей Артёмовского городского округа приглашают на Фестиваль народного танца (0+), посвященный Дню народного единства. Гала-концерт (0+) состоится во Дворце культуры угольщиков в 13.00. В этот же день в 14.00 в историко-краеведческом музее города пройдёт историко-патриотический час со слайдовой презентацией "В единстве наша сила" (0+). В центральной библиотеке им. Крупской в 15.00 также будет проводиться патриотический час "В единстве народа – великая сила" (0+).



День народного единства отметят в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

2 ноября все желающие могут посетить экскурсию толерантности "Единым духом мы сильны"(0+) в историко-краеведческом музее. В 13.00 в малом зале ДКУ начнется молодежный фестиваль творчества "Твой шанс!" (0+) с участием трудовых коллективов предприятий и организаций города.

5 ноября тематические мероприятия проведут библиотечные филиалы. В 13.00 в БФ № 3 проведут урок патриотизма "Мы – дети России" (0+), а в 14.00 в БФ №7 всех приглашают на познавательно-развлекательную программу "Наша сила в единстве" (0+). 6 ноября в библиотечном филиале №4 желающие смогут принять участие в историческая викторине "Минин и Пожарский – защитники Земли русской" (0+).

Территориальные управления Артёмовского городского округа не остались в стороне от празднования Дня народного единства. 1 ноября жителей поселков ждут развлекательные мероприятия. Мероприятия не имеют возрастных ограничений:

в 11.00 в Доме культуры с. Кневичи пройдёт познавательная программа "Когда все флаги вместе!";

в 13.00 в ДК с. Олений состоится литературно-поэтическая программа "Сила России в единстве народов!";

в 16.00 в ДК "Диана" для жителей представят литературно-музыкальную программу "Россия – это мы!";

в 18.00 в ДК им. Артёма жителей и гостей посёлка приглашают на концертную программу "В единстве, братстве сила наша!";

в 18.00 в ДК шахты "Амурская" пройдёт праздничный концерт "Нам силу даёт наша верность Отчизне!".



День народного единства отметят в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

3 ноября в 14.30 в ДК "Любава" все желающие могут отправиться в видеопутешествие под названием "Многонациональная Россия" (0+). А 4 ноября в 13.00 в ДК "Индустрия" начнется этническое видеопутешествие "Легенды Уссурийской тайги" (о коренных народах Приморья) (0+). В этот же день в 17.00 в Доме культуры с. Ясное состоится информационно-познавательная программа "Зову тебя Россией, единственной зову!" (0+).

5 ноября в 12.00 "Любава" приглашает на познавательно-игровую программу "Когда мы едины – мы непобедимы" (0+). А в 16.00 в Доме культуры "Диана" всех желающих приглашают на просмотр документальных фильмов "Многонациональное Приморье" (0+).