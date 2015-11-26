Банк "Открытие" презентовал кредитную карту "120 дней" с бесплатным обслуживанием

Особенностью нового продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода
Бизнес 17:55
Тематическое фото. Фото: ИА SakhalinMedia

Банк "Открытие" выпустил кредитную карту "120 дней". Особенностью нового продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода (в большинстве банков такие платежи составляют 3-5% от суммы долга). Таким образом, "120 дней" — кредитная карта с честным грейс-периодом, который составляет, как следует из названия продукта, до 120 календарных дней, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Еще одним важным преимуществом нового продукта является снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии. Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых, кредитный лимит – до 500 000 рублей. Карта "120 дней" выпускается на базе международной платежной системы Visa. При этом при выполнении простых условий (сумма покупок по карте должна составлять от 5000 рублей ежемесячно) обслуживание кредитной карты будет совершенно бесплатным.

— "120 дней" "Открытия" не имеет аналогов на российском рынке. Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть максимум потребностей и пожеланий пользователей кредитных карт. Это и отмена всех платежей в течение грейс-периода, и беспроцентное снятие наличных по всему миру, и бесплатное обслуживание. Уверен, что новый продукт будет пользоваться большим спросом среди наших клиентов и позволит нам к 2023 году кратно увеличить портфель по кредитным картам, — отмечает директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров

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  банки финансовые, деньги (финансы)

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