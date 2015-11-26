"Газпром трансгаз Томск" принял участие в акции "Неделя без турникетов"

Газовики провели профориентационные экскурсии для учащихся школ, техникумов и вузов
Общество 11:55
"Газпром трансгаз Томск" принял участие в акции "Неделя без турникетов". Фото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Томск"

В рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов" филиалы ООО "Газпром трансгаз Томск" провели профориентационные экскурсии для учащихся школ, техникумов и вузов. Ученики томских гимназий № 24 и № 26 посетили Инженерно-технический центр компании. Школьники побывали в лабораториях метрологического центра, где изучили принцип работы и назначение газодинамической установки, а также познакомились с процессом поверки и калибровки средств измерения температуры, сообщает ИА PrimaMedia.

– Такие акции полезны как для учащихся, так и для предприятий, – говорит один из экскурсоводов, начальник отдела кадров ИТЦ Ольга Камаева. – Школьники имеют возможность своими глазами увидеть, чем им предстоит заниматься в случае выбора профессии, связанной с газовой отраслью. А компания, как потенциальный работодатель, может оценить заинтересованность ребят и рассказать им о преимуществах работы в "Газпром трансгаз Томск".

Ученик 11-го класса гимназии №26 Петр Кривов признался, что хотел бы в следующий раз посетить предприятие в качестве студента, пришедшего на
производственную практику. – Я учусь в физико-математическом классе. Сегодня услышал много новых слов. Однако после этого захотел узнать побольше о газовой отрасли и газопроводе "Сила Сибири" — ключевом проекте Восточной газовой программы, — сказал Петр Кривов.

"Газпром трансгаз Томск" принял участие в акции "Неделя без турникетов"

"Газпром трансгаз Томск" принял участие в акции "Неделя без турникетов". Фото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Томск"

На производственной базе Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром трансгаз Томск" побывали ученики Томского
политехнического колледжа. Они смогли увидеть в действии работников самых разных направлений: стропальщиков, кладовщиков, водителей, специалистов по
охране труда, инженеров по снабжению. Ребятам рассказали о процедуре проведения закупок, а также познакомили с основными принципами планирования
приобретения материально-технических ресурсов для обеспечения бесперебойной работы большой компании.

Сотрудники Управления технологического транспорта и специальной техники провели экскурсию для студентов Томского механико-технологического техникума.

– Непосредственное знакомство с техникой, рассказ специалиста могут дать намного больше, чем любые учебные пособия, – уверен начальник ремонтно-
механической мастерской УТТиСТ Рустам Аплин. – Студенты получили общее представление о филиале, о специфике нашей работы. Было приятно видеть
заинтересованность в их глазах. Подобные мероприятия способны сформировать у молодых людей профессиональные интересы.
Управление аварийно-восстановительных работ посетили студенты Томского колледжа гражданского транспорта, а в Корпоративном институте компании
прошли экскурсии для студентов НИ ТПУ и Томского политехнического техникума.

Также в акции "Неделя без турникетов" уже приняли участие Иркутское, Камчатское и Амурское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск". На очереди –
Ленское и Приморское ЛПУМГ.

СПРАВКА. ООО "Газпром трансгаз Томск" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Компания обеспечивает эксплуатацию и строительство
газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте— и газопроводов составляет более 9,5 тысячи километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м. Численность персонала превышает 8500 человек.

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  профессия, специальность, ученики школ, школа, Газпром

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