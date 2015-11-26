Роскомнадзор выявил почти 2,5 тысячи РЭС операторов, работающих с нарушениями в ДФО

По всем случаям нарушений приняты меры в соответствии с законодательством о связи и КоАП РФ
Общество 31 октября, 11:53
Сотовая связь. Фото: ИА PrimaMedia

Роскомнадзор за январь-сентябрь 2019 года выявил почти 2,5 тысячи радиоэлектронных средств (РЭС) операторов "большой четверки", работающих с нарушениями в ДФО. По всем случаям нарушений приняты меры в соответствии с законодательством о связи и КоАП Российской Федерации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги проведенных за девять месяцев на территории Дальневосточного федерального округа радиоконтрольных мероприятий.

Выявлено 2578 радиоэлектронных средств операторов "большой четверки", работающих с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра.

Согласно статистике, больше всего РЭС, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежит ПАО "МегаФон" — 947. У ПАО "ВымпелКом" — 836, ПАО "МТС" — 698 и ООО "Т2 Мобайл" — 97 РЭС.

Написать автору
  нарушение (правил, закона), связь (телекоммуникации)

Андрей Ищенко: Обман жителей Чуркина с Детским парком – большой минус мэрии Владивостока

22 октября, 09:07

Руки не подать, в разведку не брать: депутата Андрея Ищенко отчитали в парламенте Приморья

21 октября, 14:19

Следователи допросили всех военных, участвовавших в задержании северокорейских шхун

20 сентября, 19:26

Посол Норвегии Руне Ресаланд посетил Русскую Рыбопромышленную Компанию во Владивостоке

13:05
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia