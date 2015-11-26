Роскомнадзор выявил почти 2,5 тысячи РЭС операторов, работающих с нарушениями в ДФО

По всем случаям нарушений приняты меры в соответствии с законодательством о связи и КоАП РФ

Сотовая связь. Фото: ИА PrimaMedia

Роскомнадзор за январь-сентябрь 2019 года выявил почти 2,5 тысячи радиоэлектронных средств (РЭС) операторов "большой четверки", работающих с нарушениями в ДФО. По всем случаям нарушений приняты меры в соответствии с законодательством о связи и КоАП Российской Федерации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги проведенных за девять месяцев на территории Дальневосточного федерального округа радиоконтрольных мероприятий.

Выявлено 2578 радиоэлектронных средств операторов "большой четверки", работающих с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра.

Согласно статистике, больше всего РЭС, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежит ПАО "МегаФон" — 947. У ПАО "ВымпелКом" — 836, ПАО "МТС" — 698 и ООО "Т2 Мобайл" — 97 РЭС.