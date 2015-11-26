Помощь для Овнов, встречи Водолеев и отношения Тельцов: подробный гороскоп на 1 ноября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 19:15
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ рекомендуется принять предлагаемую помощь, и, в свою очередь, не отказывать в помощи окружающим. Очищайте свои мысли: окружающая действительность только отображает ваши представления о ней.

ТЕЛЬЦАМ может не хватить времени на выполнение всех задуманных дел. Если есть возможность, отвлекитесь от суеты и займитесь собой, своим внутренним состоянием, отношениями с близкими. 

Многие БЛИЗНЕЦЫ настроены на героические действия во славу себя и своей репутации. Старайтесь не отвлекаться и действовать по своему усмотрению, не поддаваясь чужому влиянию. Хорошо осваивать новую технику, компьютерные программы.

РАКАМ в бизнесе представится возможность уйти от трудностей, удачно завершить текущие дела. Но для этого придется скооперироваться с окружающими. Совпадения в этот день не случайны, стоит обратить на них особое внимание.

ЛЬВЫ, проявив настойчивость, смогут придать ходу событий желаемое направление. И в работе, и в личной жизни идет переосмысление нынешних взаимоотношений и, потенциально, вывод их на более высокий уровень. 

ДЕВЫ вправе рассчитывать на помощь новых знакомых, приток внешней энергии к своим идеям. Но выжидательная позиция, привычка откладывать все на последний момент может здорово мешать вашему продвижению.

У ВЕСОВ прекрасное время для благотворительной деятельности и оказания помощи партнерам. Однако суета вам противопоказана: проведите этот день по возможности спокойно, расходуя силы на действительно важные дела.

СКОРПИОНЫ начнут понимать по-новому многие вещи, и это скажется на всех сферах бытия. Возможны подвижки в области здоровья, некоторые сделают удачное вложение в развитие собственных способностей или способностей детей. 

СТРЕЛЬЦЫ, подумайте над тем, чтобы в течение дня выкраивать время на физические упражнения: маленькая разминка может дать большой заряд бодрости. Благоприятное время для всех косметических процедур. 

У КОЗЕРОГОВ идет накопление сил и ресурсов. Положение планет проявит в вас незаурядные стратегические способности. Проявляется дар предвидения, обостряется интуиция.

У ВОДОЛЕЕВ прекрасное время для коротких прогулок и отдыха в спокойной обстановке. Вероятны приятные встречи со старыми друзьями и весьма оригинальное времяпровождение с новыми знакомыми. 

РЫБЫ, не стоит слишком беспокоиться о том, что о вас подумают окружающие. Найдите то, что мешает вам жить в полную силу, и расправьтесь с этим препятствием. Смелее проявляйте свою индивидуальность, и вы выиграете во всех отношениях. 

 

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