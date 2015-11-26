Во Владивостоке перед судом предстанет мужчина, пытавшийся изнасиловать падчерицу

Помешал совершению преступления старший брат потерпевшей

Насилие. Фото: ИА PrimaMedia

Ранее судимый житель Владивостока предстанет перед судом во Владивостоке по обвинению в покушении на изнасилование падчерицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в декабре 2018 года злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания со своей сожительницей, в квартире проживала также несовершеннолетняя дочь последней.

С целью удовлетворения своих половых потребностей и вступления в половое сношение с девочкой, фигурант повалил потерпевшую на пол, нанес множественные удары по телу, разорвал на ней одежду. Однако свои преступные действия он не смог довести до конца, поскольку они были пресечены старшим братом потерпевшей.

В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично, пояснив, что умысла на вступление в половое сношение он не имел.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.