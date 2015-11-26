Первое автомобильное радио запустило новую волну акции "Море подарков" (18+)

Слушатели "Авторадио" могут выиграть купон на покупку и сезонное хранение зимних шин

Участники акции "Море подарков". Фото: Предоставлено организаторами акции

На протяжении четырёх лет "Авторадио" проводит масштабную раздачу интересных и полезных подарков. За это время слушатели получили билеты на популярные события города, полезные вещи для автомобиля, туризма и дома. В осеннем сезоне акции "Море подарков" (18+) первое автомобильное радио совместно с магазином "1000 размеров" позаботилось о насущном вопросе: подготовка автомобиля к зиме — это купон на покупку шин, сезонное хранение шин и купон на бесплатный шиномонтаж.

С 14 октября слушатели первого автомобильного радио передвигаются по дорогам города в ожидании получить заветный подарок. Ежедневно ведущий объявляет новый маршрут, по которому будет двигаться в поисках автомобиля с наклейкой акции на борту. Те счастливчики, которые в нужное время оказались в нужном месте, получают подарок.

Осенний сезон "Море подарков" продлится до 8 ноября. Чтобы стать участником, необходимо украсить свой автомобиль наклейкой акции, которую можно получить по адресам: Пологая, 68, 4-й этаж (офис "Авторадио"), Сахалинская, 4 и Русская, 92а (магазин "1000 размеров").

8 ноября, в финальный день акции, у каждого есть возможность получить суперприз — комплект зимней резины.

Приезжайте за бесплатными наклейками и участвуйте в акции "Море подарков" на "Авторадио"!

"Спасибо, "Авторадио"! Полезный подарок, как раз задумался о замене резины, теперь точно не буду ждать снегопад, а поеду уже сейчас!" — поделился счастливый обладатель купона на 2 тыс. рублей на покупку шин Владимир.

"Получил наклейки в самом начале акции, но никак не мог поймать ведущего. Постоянно наши с ним маршруты расходились. Но сегодня я решил отложить все дела и на обеде отправился по маршруту акции", — рассказал победитель Александр.

"Ехал по делам. Тут звонит жена и говорит, что нужно срочно разворачиваться и ехать на Снеговую Падь, там "Авторадио" сейчас раздаёт подарки. Недолго думая, я развернулся и отправился ловить удачу. Как раз необходимо было жене резину поменять. Вот и сделал несколько дел одновременно. И подарок получил, и жену порадовал, и в прямой эфир вышел", — рассказал Дмитрий, победитель и владелец сертификата на 2 тыс. рублей от магазина "1000 размеров" Дмитрий.

Впереди ещё две недели акции. Возможность получить призы есть у каждого!

Сроки проведения акции с 14 октября по 8 ноября. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в инстаграмм-аккаунте @avtoradio88.3, либо по телефону 2266500.