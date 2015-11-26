Главным гостем праздника станет солистка группы Чи-Ли Ирина Забияка

День народного единства приморцы будут праздновать три дня. Фото: ИА PrimaMedia

Приморцы активно готовятся к празднованию Дня народного единства (0+), который пройдет с 1 по 4 ноября на территории края. На площади города Владивостока будут организованы обширные спортивные и творческие зоны. Также для жителей города подготовили традиционный фестиваль "Мы едины", концерт с участием представителей национальностей и хедлайнера мероприятия – солистки группы Чи-Ли Ирины Забияки, сообщает ИА PrimaMedia.

В преддверии Дня народного единства администрация Приморского края подготовила обширную программу на несколько дней.

Уже завтра, 1 ноября, в 11.00 на 26 площадках Приморского края состоится акция "Международный этнографический диктант" (6+). Текст диктанта будет состоять из 30 тестовых заданий. Из них 20 вопросов на федеральную тематику и 10 заданий, связанных с национальной спецификой каждого конкретного региона. Здесь нужно продемонстрировать уровень своей эрудиции и широкий кругозор. Надо знать, чем отличается финифть от филиграни? Что отмечают калмыки во время празднования Цаган Сар. Или у какого народа борьба на полотенцах — это традиционный вид спорта.

Примечательно, что диктант составлен в тестовой форме, поэтому каждый вопрос будет содержать несколько вариантов ответа.

Также 1 ноября пройдет VII Конгресс народов Приморского края (12+) в Находке в рамках празднования Дня народного единства. Участники мероприятия обсудят вопросы гармонизации межнациональных отношений в регионе.

А 3 ноября на восьми площадках культурных учреждений Приморского края откроется акция "Ночь музеев" (12+) под общим девизом: "Искусство объединяет".

"В Нижегородской и Ростовской областях нам предложили поучаствовать в акции по поддержке народных художественных промыслов России. Идея акции заключается в том, чтобы в этот период каждый житель России вышел на улицу в одежде с подлинными элементами или аксессуарами художественных промыслов региона той местности, где они проживают. Удивительная акция и интересная, поэтому призываем приморцев поддержать ее и подключиться", — рассказала директора краевого департамента культуры Елена Бронникова.

Основные празднования пройдут на центральной площади Владивостока 4 ноября с 13.00 до 18.00.

Так, 4 ноября в 12.00 на мемориальном комплексе "Боевая слава Тихоокеанского флота" состоится традиционный митинг-концерт (0+).

Отметим, что жителей и гостей города также ждет спортивная программа (0+), которая включит в себя соревнования по мини-футболу, стритболу, единоборствам, игру в городки, спортивный лабиринт и многое другое.

Помимо спортивных площадок на площади Владивостока расположатся шатры с национальными кухнями, зона для проведения мастер-классов по прикладному творчеству и стенд "Рисуя символы", который будет создаваться в режиме реального времени художниками и гостями мероприятия. Отдельная площадка будет организована для киберспортсменов. Мероприятия не имеют возрастных ограничений.

"Жители и гости города смогут попробовать блюда восьми национальных кухонь – это русская, украинская, белорусская, грузинская, еврейская, молдавская, азиатская. Блюда будут готовиться на месте", — отметил один из организаторов праздника Максим Балковский.

Завершит все празднование фестиваль "Мы едины" (0+) и выступление солистки группы Чи-Ли Ирины Забияки (0+).