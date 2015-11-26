Доходная часть бюджета Приморья увеличилась на 3,9 млрд рублей

В главный финансовый документ края внесли изменения

Корректировку краевого бюджета текущего года рассмотрели депутаты Законодательного собрания Приморья. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Корректировку краевого бюджета текущего года рассмотрели депутаты Законодательного собрания Приморья. Проект закона депутатам представила и.о. губернатора Приморского края Вера Щербина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Вера Щербина подробно ответила на все вопросы депутатов, связанные с корректировкой бюджета. В частности, Вера Щербина рассказала, что доходная часть бюджета увеличивается на 3,9 млрд рублей (в том числе, за счет поступления федеральных средств — на 1,2 млрд рублей, за счет краевых средств – на 2,7 млрд рублей). Расходы увеличиваются на 2,2 млрд рублей. 1,7 млрд рублей будут направлены на погашение бюджетного дефицита.

Как отметил, выступая на сессии Заксобрания, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, представленная корректировка краевого бюджета направлена на отражение поступивших доходов бюджета, оптимизацию расходов и сокращение бюджетного дефицита.

"Изменения затронули практически все разделы краевого бюджета и государственные программы Приморского края. Из 14 разделов по 12 произошли изменения как в сторону увеличения, так и уменьшения", — подчеркнул председатель профильного комитета.

Наибольшее увеличение — на 1,018 млрд рублей произошло по разделу "ЖКХ". В основном это средства на строительство жилья. По разделу "Национальная экономика" увеличение составило 979 млн рублей, по разделу "Социальная политика" — 715 млн рублей.

По трем разделам "Образование", "Охрана окружающей среды", "Культура" произошло сокращение расходов. Это вызвано, главным образом, переносом сроков строительства объектов и экономией, полученной в результате торгов.

Председатель профильного комитета Галуст Ахоян также рассказал, что все изменения были подробно рассмотрены на заседании комитета Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

На законопроект представлено заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края. С учетом внесенных изменений основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят по доходам 129,0 млрд рублей, по расходам 144, 9 млрд рублей. Дефицит бюджета снизится до уровня 15,9 млрд рублей. Проект закона "О внесении изменений в закон Приморского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" принят депутатами большинством голосов.