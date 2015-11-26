Новую автобусную маршрутную сеть во Владивостоке могут запустить уже зимой

В городе планируется организовать несколько основных, к которым будут "стекаться" второстепенные
Общество 15:14
Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Разработка новой автобусной маршрутной сети активно идет во Владивостоке. Над ней трудятся специалисты управления транспорта, взяв за основу итоги изучения пассажиропотока и пожелания граждан. Планируется, что новая маршрутная сеть во Владивостоке будет внедрена в начале следующего года, зимой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

По словам начальника управления транспорта Александра Иванова, в городе планируется организовать несколько основных маршрутов (так называемых магистральных или сквозных), к которым будут "стекаться" второстепенные. Таким магистральным может, например, стать маршрут от остановки "Маяк" до поселка Трудовое.

"Наша главная задача – повысить во Владивостоке качество транспортного обслуживания, а это можно сделать только при оптимизации муниципальной маршрутной сети, — уверен он. – И в первую очередь необходимо сократить число дублирующих маршрутов, которые создают пробки. При этом акцент должен быть сделан на большие автобусы, чтобы люди этого сокращения не почувствовали. Иными словами, там, где сейчас два маршрута, которые друг друга практически повторяют, можно пустить один, но с машинами не малого, а большого или среднего класса".

Во Владивостоке также может появиться сразу шесть новых остановочных пунктов – там, где этого просят горожане.

Вариант новой маршрутной сети уже представили и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Каждый из них может высказать свое мнение по тому или иному вопросу и внести свои предложения, которые изучат специалисты мэрии. Встреча с перевозчиками намечена на 12 ноября. К этому времени в маршрутную сеть будут внесены изменения, которые в свою очередь тоже будут обсуждаться.

Напомним, новую маршрутную сеть, над которой сейчас идет работа в администрации города, можно назвать итогом комплексного исследования пассажиропотока. Его в этом году провели во Владивостоке и представили властям специалисты питерской компании "Сити Транспорт Групп — Сибирь".

Написать автору
  автобус

Без хамства и с валидаторами: перевозчикам Владивостока рассказали о сумме штрафов

22 октября, 18:30

Во Владивостоке оштрафован перевозчик за "плен" пассажира в автобусе из-за безнала

22 октября, 10:21

Праздничные выходные с "Калина Молл": зловещие тыквы, Терминатор и кое-что еще

13:45
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia