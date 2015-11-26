Новую автобусную маршрутную сеть во Владивостоке могут запустить уже зимой

В городе планируется организовать несколько основных, к которым будут "стекаться" второстепенные

Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Разработка новой автобусной маршрутной сети активно идет во Владивостоке. Над ней трудятся специалисты управления транспорта, взяв за основу итоги изучения пассажиропотока и пожелания граждан. Планируется, что новая маршрутная сеть во Владивостоке будет внедрена в начале следующего года, зимой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

По словам начальника управления транспорта Александра Иванова, в городе планируется организовать несколько основных маршрутов (так называемых магистральных или сквозных), к которым будут "стекаться" второстепенные. Таким магистральным может, например, стать маршрут от остановки "Маяк" до поселка Трудовое.

"Наша главная задача – повысить во Владивостоке качество транспортного обслуживания, а это можно сделать только при оптимизации муниципальной маршрутной сети, — уверен он. – И в первую очередь необходимо сократить число дублирующих маршрутов, которые создают пробки. При этом акцент должен быть сделан на большие автобусы, чтобы люди этого сокращения не почувствовали. Иными словами, там, где сейчас два маршрута, которые друг друга практически повторяют, можно пустить один, но с машинами не малого, а большого или среднего класса".

Во Владивостоке также может появиться сразу шесть новых остановочных пунктов – там, где этого просят горожане.

Вариант новой маршрутной сети уже представили и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Каждый из них может высказать свое мнение по тому или иному вопросу и внести свои предложения, которые изучат специалисты мэрии. Встреча с перевозчиками намечена на 12 ноября. К этому времени в маршрутную сеть будут внесены изменения, которые в свою очередь тоже будут обсуждаться.

Напомним, новую маршрутную сеть, над которой сейчас идет работа в администрации города, можно назвать итогом комплексного исследования пассажиропотока. Его в этом году провели во Владивостоке и представили властям специалисты питерской компании "Сити Транспорт Групп — Сибирь".