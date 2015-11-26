Важность сохранения в регионе районного коэффициента не ниже 30% отметил секретарь ФНПР Виктор Пинский

Проблемы рынка труда в Приморье обсудили на Генсовете ФНПР в Москве. Фото: пресс-служба ФППК

Важность сохранения в Приморье районного коэффициента не ниже 30%, активное привлечение иностранной рабочей силы работодателями региона в ущерб интересам жителей края и другие нарушения на рынке труда обсудили на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов в Москве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков в своем выступлении назвал экономику страны сюрреалистической и такое же определение дал управлению страной.

В качестве одного из примеров он привел конкретную ситуацию в Приморье, где при строительстве масштабного судостроительного комплекса приоритет отдают иностранной рабочей силе, а не жителям территории, и в результате китайские каменщики-стропальщики имеют зарплаты, которым могут позавидовать квалифицированные инженеры региона — 145 тысяч рублей на руки.

После обращения Федерации профсоюзов Приморья к Михаилу Шмакову с просьбой разобраться с нарушениями трудовых прав приморцев в Большой Камень приехали представители Минтруда. Однако на совещании в администрации Приморского края по этому поводу проблема рассматривалась не в том ключе, на котором настаивали профсоюзы.

ФППК ставила вопрос о возможности трудоустройства приморцев в организации, работающие на территории края. А на совещании упор был сделан на деятельность московского филиала АООО "Китайская компания коммуникаций и строительства" и исполнение этим предприятием налогового законодательства РФ. Ни Государственная инспекция труда по Приморскому краю, ни специалисты Минтруда существенных замечаний в нарушении действующего законодательства РФ по привлечению иностранной рабочей силы не выявили.

"Зачем нам нужна такая прокуратура и такой Роструд, такое государство и такие экономисты, которые отдают все на откуп иностранцам? Ощущение, что они живут в каком-то параллельном мире, где нет проблем с зарплатами, пенсиями и высоким уровнем бедности", — сказал Шмаков.

ФНПР взяла вопрос на контроль и будет настаивать на более тщательной проверке надзорными органами выявленных профсоюзами нарушений и регулировании рынка труда в Приморье.

Говорили на Генсовете и о сохранении районных коэффициентов, увеличивающих зарплату за работу в регионах со сложными климатическими условиями, в том числе в Приморье и на Дальнем Востоке. Это, по мнению профсоюзных лидеров страны, один из инструментов для удержания населения и привлечения новых квалифицированных кадров.

Понижение районного коэффициента (РК) этой осенью в Приморье профсоюзы других территорий страны восприняли, как начало процесса по отмене районных коэффициентов в стране в целом.

Ранее председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин выражал обеспокоенность тем, что "метастазы "приморского синдрома" в скором времени затронут практически все субъекты ДФО". И хотя губернаторы Камчатки и Хабаровского края уже официально заявили о том, что не допустят снижения РК, тревога по этому поводу у профлидеров других регионов страны сохраняется.

"Если люди на севере стране не нужны, пусть нам скажут, и мы будем освобождать эту территорию, чтобы потом не оказаться здесь без работы в безвыходной ситуации", — сказал председатель Нефтегазстройпрофсоюза России, глава постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Александр Корчагин.

Об этом говорил на Генсовете и секретарь ФНПР, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Виктор Пинский.

"Обязательства по выплате коэффициента всегда выполняли субъекты Российской Федерации, и это логично: если территории нужны люди, значит это ее проблема — как их удерживать и привлекать", — отметил депутат.

Напомним, вопрос сохранения районного коэффициента не менее 30% для дальневосточников всех отраслей будет обсуждаться на Российской трехсторонней комиссии в ноябре этого года.