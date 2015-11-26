Сбербанк и "Платформа ОФД" назвали самые популярные категории товаров и услуг

Россияне чаще всего расплачиваются картой в ресторанах и супермаркетах. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк и оператор фискальных данных "Платформа ОФД" в проекте "СберДанные" (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали то, как российский бизнес уходит от наличных расчетов, сообщает пресс-служба Сбербанка.

По данным "Платформы ОФД", средний прирост доли безналичных операций в III квартале 2019 года составил 5 п.п. год к году. Оценка Сбербанка практически совпадает с ней — 4,8 п.п. Единственной категорией, где этот показатель год к году снизился на один п.п., стали "Гостиницы и отели" (55% б/п в III квартале 2019 года к 56% б/п к III кварталу 2018 года). Скорее всего, это временное изменение.

Однако в некоторых сегментах уже становится сложнее увеличивать долю безналичных платежей, сообщают аналитики в исследовании "СберДанных" "Рейтинг ʺбезналичныхʺ городов и регионов".

В категориях "Рестораны", "Кафе и столовые" и "Электроника" от бумажных денег предприниматели уходят медленнее. При этом именно эти категории возглавляют список самых "безналичных" бизнесов. Так, в "Ресторанах" доля безналичного торгового оборота — 69%, в "Электронике" — 64%, "Кафе и столовых" — 58%.

В сегментах розничной торговли прирост доли безналичных платежей оказался существенным. Показатель по категориям "Супермаркеты", "Гипермаркеты" и "Магазины у дома" увеличился на 6–7 п.п. по сравнению с 2018 годом. Категория "Одежда" прибавила 8 п.п. в безналичных платежах. Здесь же находится основной потенциал для дальнейшего ухода от бумажных денег, поскольку торговый оборот в этих категориях самый крупный. Так, его доля в сегменте "Одежда" — 66%, в "Супермаркетах" — 53%, в "Гипермаркетах" — 50%, в "Магазинах у дома" — 37%.

Аналитики "СберДанных" также отметили, что сумма чека продолжает снижаться. Они считают это результатом проникновения инфраструктуры для безналичных расчетов. По итогам III кв. падение среднего платежа составило порядка 3% год к году. Единственное исключение — категория "Одежда", где чек в среднем вырос на 5%. Не изменился средний чек в категории "Магазины у дома". При этом совокупные номинальные объемы безналичных расходов растут в среднем на 14% год к году.