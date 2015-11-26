В первый день ноября во Владивостоке будет холодно и ветрено

Ночью ожидается температура +2…+4°C, днём всего +7…+9°C

Холод. Фото: ИА PrimaMedia

Первый день ноября во Владивостоке будет холодным и ветреным, осадков не ожидается. В ночные часы +2…+4 °C, днем всего +7…+9 °C. В сочетании с сильным северо-западным ветром будет казаться еще холоднее, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В пятницу, 1 ноября, в Приморье усилится северо-западный ветер. На большей территории осадков не ожидается, но северная половина края ещё останется под влиянием фронтального раздела, здесь местами осадки преимущественно в виде снега задержатся. Может образоваться небольшой временный снежный покров.

За фронтами северо-западными потоками на юг Дальневосточного региона станет поступать холодная воздушная масса, что приведёт к похолоданию. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-8 °C, на побережье +1…+6 °C. Максимальная температура воздуха +4…+10 °C, на восток холод доберётся позже и здесь воздух успеет прогреться до +11…+14 °C.