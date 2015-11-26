Народные предприятия и чистка в администрации: планы претендентов на пост главы Уссурийска

Большинство участников конкурса признают, что их победа маловероятна
Политика 17:00
Большинство участников конкурса признают, что их победа маловероятна. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

В Уссурийске продолжается конкурсная процедура, по результатам которой депутаты местной Думы на ближайшие пять лет выберут главу городского округа. На пост претендуют десять человек, редакция ИА UssurMedia связалась с участниками конкурса и поинтересовалась их планами на случай победы.

Всего корр. агентства удалось связаться с восемью участниками конкурса. Добыть контакты еще двух человек, пожелавших возглавить муниципалитет с 200-тысячным населением, оказалось невыполнимой задачей. О своих планах в случае победы решились рассказать только четверо.

Депутат уссурийской Думы от КПРФ Александр Шестун в разговоре с корр. ИА UssurMedia сообщил о намерении сделать жизнь уссурийцев лучше, основное место в программе кандидата занимает создание новых рабочих мест.

– Новые рабочие места появятся после создания народных предприятий. Например, в области сельского хозяйства на базе того же дальневосточного гектара, – поделился планами коммунист, не упустив возможность поностальгировать по неоднозначным сталинским временам, – при Сталине каждый год цены снижали, а сейчас это почему-то невозможно.

Что касается собственных шансов на победу в конкурсе, то их народный избранник оценивает следующим образом: "Шансы есть всегда. Но если ничего не произойдет, то выбирать депутаты будут между Коржом и кандидатом Павлюком".

Еще один член коммунистической партии, участвующий в конкурсе, свою программу прислал на электронную почту. Александр Лукьяненко планирует в случае победы особое внимание уделить благоустройству Уссурийска и безопасности жителей. Как и его однопартиец, Лукьяненко намерен увеличить количество рабочих мест в городе. При этом в качестве одной из мер на этом направлении коммунист заявляет обеспечение приоритета для местных жителей при трудоустройстве. В условиях свободной рыночной экономики, подобные предложения, конечно, выглядят довольно популистскими.

Преподаватель и два коммуниста: завершилась регистрация на конкурс главы Уссурийска

Не решился вступить в контакт со СМИ Алексей Глушаков, сперва согласившийся ответить на вопросы корр. UssurMedia, а затем не ставший отвечать на сообщения. Без ответа остался и, пожалуй, главный вопрос к проживающему в Санкт-Петербурге претенденту на пост главы Уссурийска: собирается ли Глушаков приехать в Уссурийск на заседание конкурсной комиссии.

Наиболее общительными и открытыми для общения со СМИ стали два участника конкурса, представляющие Уссурийский агропромышленный колледж. Как выяснилось после продолжительных поисков, Владимир Савенков и Полякова Алина, названные в предыдущих публикациях ноунэймами, являются преподавателем и студенткой одного и того же СУЗа.

Бывший полицейский Владимир Савенков, в настоящее время преподающий право, сообщил о наличии у него программы, состоящей из 12 пунктов. Среди основных: создание в Уссурийске онкологического центра, развитие сельского хозяйства, строительство дамб и решение проблем в сфере общественной безопасности. Стоит признать, что преподаватель Савенков верно определил актуальные для Уссурийска направления. Однако по большинству из них с одной стороны уже приняты решения на федеральном и краевом уровнях. Так, например, вопрос защиты города от наводнений давно решен, и уже начато проектирование дамб. С другой стороны, некоторые вопросы выходят за пределы полномочий главы округа. Здравоохранение, как известно, является прерогативой краевой администрации, которая как раз в этом году анонсировала планы по созданию 11 онкоцентров в муниципалитетах Приморья.

К чести Владимира Савенкова, он признает, что не имеет необходимого опыта, как у других участников конкурса. Однако, как и Александр Шестун, заявил, что "шансы есть всегда".

Участие в конкурсе студентки колледжа лишний раз подчеркивает демократичность процедуры избрания главы округа. Претендовать на кресло главы мог любой, сумевший собрать минимальный пакет документов. Сама же Алина Полякова, обучающаяся на страхового агента, в отличие от более опытных конкурентов-мужчин не постеснялась поделиться своей политической программой. В случае победы девушка намерена начать с кадровой чистки в городской администрации. После этого претендент планирует заняться вопросами расширения поликлиник на сахпоселке и борьбой с мусором.

Возможно, неплохую программу мог представить Александр Коваленко, имеющий как управленческий, так и политический опыт. Однако депутат Думы Михайловского района после недолгих раздумий решил отказаться от общения с корр. UssurMedia.

В целом, после общения с претендентами на главный пост Уссурийска легко прослеживается две общих для всех черты. Во-первых, все соперники действующего врио главы Евгения Коржа признают, что с наибольшей вероятностью выбор местной Думы падет на бывшего главу администрации. Об этом, кстати, неоднократно заявлял ряд дальневосточных политических экспертов. Во-вторых, в своих программах участники конкурса поднимают действительно актуальные для города проблемы, не учитывая при этом, что большинство из них и без того успешно решаются действующей администрацией, хотя и лежат вне ее полномочий.

Что касается самого конкурса, то заседание, на котором претенденты выступят перед членами комиссии, по сведениям UssurMedia, пройдет 5 ноября. После отбора кандидатов, скорее всего, будет назначено внеочередное заседание Думы, на котором депутаты из предложенных кандидатур выберут нового главу округа.

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  выборы, депутаты, политика, политтехнологии

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