Раскол среди коммунистов: в Думе Уссурийска сформировались депутатские фракции

Не все члены КПРФ вошли в "красную" фракцию

Раскол среди коммунистов. Фото: дума-уссурийска.рф

В Думе Уссурийского городского округа сформировались две депутатские фракции. В новом созыве создать собственное объединение смогли не только сторонники "Единой России", но и коммунисты. Правда, неожиданно для многих, среди членов КПРФ произошел раскол, сообщает ИА UssurMedia.

О создании двух фракций на очередном заседании Думы объявил ее председатель Александр Черныш. Если во фракцию "Единой России", которую возглавил Андрей Подоплелов, ожидаемо вошли 13 депутатов (представители партии и все самовыдвиженцы, кроме члена "Партии Роста" Вячеслава Елсукова), то среди коммунистов подобного согласия не оказалось.

"Красную" фракцию возглавил Александр Шестун, а в ее состав вошли семь депутатов, хотя в Думе в настоящее время присутствуют восемь представителей КПРФ. В аппарате Думы подтвердили, что один из коммунистов отказался от участия в объединении. Однако назвать фамилию не решились.

Не стал называть отколовшегося от большинства однопартийца и Александр Шестун.

– Да действительно, один из членов партии отказался от вхождения во фракцию. Называть фамилию не стану. Скажу, что мы надеемся на его возвращение, – сообщил корр. ИА UssurMedia Александр Шестун.

Стоит напомнить, что формирование фракций прошло на фоне конкурса на кресло главы городского округа. Участниками которого стали сразу два представителя КПРФ. Помимо возглавившего фракцию коммунистов Шестуна, документы в конкурсную комиссию подал его тезка Александр Лукьяненко. Так как по мнению экспертов, да и самих участников конкурса, в заключительную часть конкурса в лучшем случае может пройти только один представитель оппозиционно настроенных коммунистов, Шестун и Лукьяненко очевидно создают конкуренцию друг другу. Учитывая данный факт, логично было предположить, что именно депутат Лукьяненко отважился на противоречащее политики партии решение.

Догадку UssurMedia, не скрывая правды, подтвердил сам Александр Лукьяненко.

– Я пришел в Думу не чтобы заниматься политикой и спорами, а работать на благо горожан. Возможно позже я войду во фракцию, но сейчас нужно присмотреться, – объяснил свой шаг депутат Лукьяненко.