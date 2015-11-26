Владивостоку добавили 45 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

Бюджет Владивостока будет откорректирован в соответствии с актуальными расходами, которые возросли в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из-за августовского тайфуна. Корректировки утвердили депутаты Думы города на очередном заседании сегодня, 31 октября.
С учетом изменений основные параметры городского бюджета утверждены по доходам и по расходам в сумме 21,38 млрд рублей.
председатель Федерации профсоюзов Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Межбюджетные трансферты распределены в соответствии с их целевой принадлежностью. За счет увеличения неналоговых доходов и перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств увеличены расходы на содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию муниципальных объектов наружного освещения в сумме 13,5 млн рублей, на строительство новогоднего городка на площади Борцов революции и Спортивной набережной - 11,59 млн рублей, на субсидии юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с перевозкой пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом общего пользования - 10 млн рублей, на демонтаж незаконно установленных объектов и их хранение - 9,68 млн рублей.
Решением Думы города Владивостока утверждено "Положение об Общественном совете по цифровой экономике города Владивостока". Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик пояснил:
— Положение разработано Думой города Владивостока во исполнение Концепции развития информационного общества на территории города Владивостока до 2030 года, утвержденной решением Думы города Владивостока от 28.03.2019 № 217. Пунктом 9.1 Концепции предусматривается создание общественного совета по цифровой экономике — экспертно-консультативного органа, уполномоченного на осуществление координации деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций разных форм собственности по вопросам развития цифровой экономики города Владивостока.
Также депутаты рассмотрели ряд важных для города вопросов — об имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке, приватизации муниципального имущества, передачи ряда краевых объектов в собственность города. Еще одно серьезное направление – молодежная политика. В Общественной молодежной палате при Думе Владивостока произошли изменения, которые депутаты утвердили на заседании. Председателем молодежной палаты теперь избран Илья Явловский.
— Исключено ограничение, согласно которому кандидатуры в молодежную палату могли выдвигаться только молодежными общественными объединениями. Теперь в состав молодежной палаты могут быть предложены кандидатуры и от учебных заведений. Формирование кадрового резерва будет осуществляться в течение всего срока действия молодежной палаты, а численность его увеличена с 5 до 10 человек. Срок полномочий председателя молодежной палаты и заместителей председателя установлены равным сроку полномочий палаты 2 года, ранее составлял 1 год. Кроме того, введена ответственность членов молодежной палаты за пропуск подряд трех очередных заседаний без уважительной причины — досрочное прекращение полномочий, — доложил депутат Виктор Аблапов. Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис отметила также, что изменения внесены с учетом предложений Общественной молодежной палаты.
Также Дума утвердила решение о размещении герба Владивостока на Мече Победы. Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис проинформировала, что проект данного решения внесла администрация города Владивостока. В пояснительной записке говорится, что город Владивосток с 2014 года является членом Союза городов воинской славы. На IX Съезде Союза городов воинской славы, который прошел 4 октября 2018 года в городе Грозном, было принято решение об изготовлении Мечей Победы с изображением на них гербов городов воинской славы. Вручение Мечей Победы планируется в торжественной обстановке в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководством Российской Федерации в Москве.
Думой принят в первом чтении проект МПА "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока № 45-МПА "Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа".
— Документ разработан в целях урегулирования вопроса об уполномоченном органе, наделенном полномочиями в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования, который будет решать вопросы по инвентаризации и внесению в реестр зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа, — пояснила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.
Данный проект будет вынесен на общественные обсуждения, которые по решению Думы города Владивостока пройдут в период с 5 ноября по 6 декабря 2019 года.
председатель думы Владивостока
Автор фото: РИА PrimaMedia
Дума утвердила корректировку бюджета на 2019 год. Предусмотрено увеличение расходов городского бюджета на 45,79 млн рублей. Средства пойдут, в том числе, на очистку русел рек, содержание объектов наружного освещения, демонтаж незаконно установленных объектов, строительство новогоднего городка. Также депутаты утвердили перечни имущества, передаваемые в муниципальную и государственную собственность. Из государственной в муниципальную собственность Владивостокского городского округа передаются два нежилых и шесть жилых помещений, земельный участок, три автобуса для средних школ №№ 5, 70, 82, объекты коммунального хозяйства. Из муниципальной собственности в государственную - четыре земельных участка. Утверждены условия приватизации 27 объектов муниципальной собственности – это помещения в подвалах, цокольных и на первых этажах зданий, а также имущество и земельные участки двух бывших военных городков, которые находятся в районе станции Садгород. Утверждены условия приватизации пяти объектов муниципального имущества путем реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Во исполнение Концепции развития информационного общества на территории города Владивостока до 2030 года принято Положение об Общественном совете по цифровой экономике города Владивостока. Внесены изменения в Положение об Общественной молодежной палате, которыми устранены ограничения в части формирования палаты. Теперь в нее могут выдвигаться кандидаты не только от молодежных общественных организаций, но и от учебных учреждений. Дума города Владивостока одобрила размещение герба Владивостока на Мече Победы, который будет изготовлен к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.