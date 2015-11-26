Владивостоку добавили 45 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

Депутаты городской Думы на очередном заседании рассмотрели текущие корректировки бюджета 2019 года и ряд актуальных вопросов

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Бюджет Владивостока будет откорректирован в соответствии с актуальными расходами, которые возросли в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из-за августовского тайфуна. Корректировки утвердили депутаты Думы города на очередном заседании сегодня, 31 октября.

С учетом изменений основные параметры городского бюджета утверждены по доходам и по расходам в сумме 21,38 млрд рублей.

Решением Думы города Владивостока утверждено "Положение об Общественном совете по цифровой экономике города Владивостока". Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик пояснил:

— Положение разработано Думой города Владивостока во исполнение Концепции развития информационного общества на территории города Владивостока до 2030 года, утвержденной решением Думы города Владивостока от 28.03.2019 № 217. Пунктом 9.1 Концепции предусматривается создание общественного совета по цифровой экономике — экспертно-консультативного органа, уполномоченного на осуществление координации деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций разных форм собственности по вопросам развития цифровой экономики города Владивостока.

Также депутаты рассмотрели ряд важных для города вопросов — об имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке, приватизации муниципального имущества, передачи ряда краевых объектов в собственность города. Еще одно серьезное направление – молодежная политика. В Общественной молодежной палате при Думе Владивостока произошли изменения, которые депутаты утвердили на заседании. Председателем молодежной палаты теперь избран Илья Явловский.

— Исключено ограничение, согласно которому кандидатуры в молодежную палату могли выдвигаться только молодежными общественными объединениями. Теперь в состав молодежной палаты могут быть предложены кандидатуры и от учебных заведений. Формирование кадрового резерва будет осуществляться в течение всего срока действия молодежной палаты, а численность его увеличена с 5 до 10 человек. Срок полномочий председателя молодежной палаты и заместителей председателя установлены равным сроку полномочий палаты 2 года, ранее составлял 1 год. Кроме того, введена ответственность членов молодежной палаты за пропуск подряд трех очередных заседаний без уважительной причины — досрочное прекращение полномочий, — доложил депутат Виктор Аблапов. Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис отметила также, что изменения внесены с учетом предложений Общественной молодежной палаты.

Также Дума утвердила решение о размещении герба Владивостока на Мече Победы. Председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис проинформировала, что проект данного решения внесла администрация города Владивостока. В пояснительной записке говорится, что город Владивосток с 2014 года является членом Союза городов воинской славы. На IX Съезде Союза городов воинской славы, который прошел 4 октября 2018 года в городе Грозном, было принято решение об изготовлении Мечей Победы с изображением на них гербов городов воинской славы. Вручение Мечей Победы планируется в торжественной обстановке в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководством Российской Федерации в Москве.

Думой принят в первом чтении проект МПА "О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока № 45-МПА "Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа".

— Документ разработан в целях урегулирования вопроса об уполномоченном органе, наделенном полномочиями в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования, который будет решать вопросы по инвентаризации и внесению в реестр зеленых насаждений на территории Владивостокского городского округа, — пояснила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

Данный проект будет вынесен на общественные обсуждения, которые по решению Думы города Владивостока пройдут в период с 5 ноября по 6 декабря 2019 года.