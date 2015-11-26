Светловолосая нимфа вызвала бурный интерес к своей персоне у интернет-общественности

В сети попали кадры откровенного характера с загадочной незнакомкой. Фото: kseniyafotogram

В социальной сети Instagram на личной страничке фотографа kseniyafotogram появились кадры откровенного характера с загадочной незнакомкой.

Ксения проживает во Владивостоке и является фотографом. Контент у девушки разнообразен, начиная от горячих фотоснимков, заканчивая нежными образами, попутно проводя семейные и свадебные фотосессии.

Последняя фотосессию Ксения провела со светловолосой нимфой возле моря. После кадров попавших в сеть у пользователей возник бурный интерес к загадочной персоне.

Главной фишкой на фотографиях была нагота девушки, при этом с полным отсутствием на пошлый контекст. Также изюминки добавило закрытое лицо девушки. На всех кадрах, модель либо снята со спины или смотрит в профиль, что не позволяет раскрыть ее лица.