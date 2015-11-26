Педагоги обратились за помощью к члену Совета Федерации Людмиле Талабаевой

Школьную библиотеку в Славянке укомплектовали учебной и художественной литературой. Фото: предоставлено Людмилой Талабаевой

Во время рабочего визита в Хасанский район к члену Совета Федерации Людмиле Талабаевой обратились педагоги средней школы № 1 поселка Славянка с просьбой помочь в комплектовании книжного фонда школьной библиотеки. Помощь в сборе книг оказали Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького и Владивостокский городской Дворец детского творчества

Сегодня школьная библиотека — это информационный центр учебного заведения, задача которого — предоставление ученикам всесторонней помощи в изучении школьной программы. Поэтому очень важно, чтобы фонды библиотек были укомплектованы печатными и электронными изданиями по всем предметам учебного плана, а также художественной и познавательной литературой.

К сожалению, на сегодняшний день проблемы комплектования книжных фондов школьных библиотек стоят остро и к сенатору школьные педагоги обращаются не в первый раз. Так, после обращения к Людмиле Талабаевой педагогов Анучинского района в марте этого года более 2 тысяч книг были переданы библиотекам района в рамках третьей общероссийской акции "Дарите книги с любовью".

По словам педагогов, школьной библиотеке поселка Славянка не хватает книг, рекомендуемых для изучения по школьной программе, произведений классиков, научно-популярной литературы. Особенно нуждается библиотека в приобретении краеведческих изданий, ведь история Хасанского района богата событиями, оставившими след в истории нашей страны. Неудивительно, что юные жители проявляют большой интерес к истории своей малой Родины. В школе организован кружок по изучению истории и географии Хасанского района, Приморского края и всего Дальнего Востока. Практически каждые выходные ученики, педагоги во главе с директором школы организуют походы по наиболее интересным историческим местам и природным памятникам района.



Школьную библиотеку в Славянке укомплектовали учебной и художественной литературой. Фото: предоставлено Людмилой Талабаевой

В этот раз помощь в сборе книг оказали Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького и Владивостокский городской Дворец детского творчества. Школьной библиотеке в Славянке были переданы в дар детские энциклопедии, художественная литература, книги по истории края. Заведующая информационным центром "Приморская книга" краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького Наталья Кузь­ми­на сделала обзор самых интересных краеведческих изданий и дала методические рекомендации по организации краеведческой работы.

"Несмотря на то, что современный мир переполнен информацией, компьютерными технологиями, я всегда говорю, что лучший подарок – это книга. Особенно для ребенка. Современные дети все больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором, поэтому очень важно вовремя познакомить их с хорошей литературой и это станет основой успешного обучения ребенка в школе. А книга будет его добрым другом, советчиком и помощником на протяжении всей жизни. Я благодарю краевую библиотеку им. А.М. Горького и Владивостокский Дворец детского творчества за отзывчивость и помощь, которую они оказали в сборе книг, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", — отметила Людмила Талабаева.